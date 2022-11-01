Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Ivan Bebek kararından geri adım attı: Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçında hakem değişikliği
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e konuk olacak. Tarihi maçta sarı-lacivertliler kazanıp grup liderliğini elde etmeye çalışacak. Maçın 4. hakemi ise Fenerbahçeli taraftarları şoke etti. 17 Mart 2016'da UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında sarı-lacivertlileri adeta doğrayan İvan Bebek, Kiev maçına atandı. Ancak UEFA gelen tepkiler üzerine geri adım attı.
Fenerbahçe için hayati maçta maçın orta hakemi Hırvat hakem Duje Strukan olurken yardımcı hakemliğe B. Zobenica ve A. Jaksic atandı.
UEFA GERİ ADIM ATTI
Maçın 4. hakemi ise Fenerbahçeli taraftarları şoke etti... 17 Mart 2016'da UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında sarı-lacivertlileri adeta doğrayan İvan Bebek, Kiev maçına atandı! Ancak UEFA gelen tepkiler üzerine geri adım attı.
O tarihteki son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, rakibini evinde Mehmet Topal'ın 82. dakikada attığı golle 1-0 yenmişti.
Rövanşı ise Portekiz'de oynandı ve Fenerbahçe, İvan Bebek katliamına uğradı...
İvan Bebek, henüz 9. dakikada Mehmet Topal'a sarı kart gösterdi. Braga, 11. dakikada şu anda Alanyaspor'da oynayan Ahmed Hassan'ın golüyle öne geçti.
31. dakikada Van Persie, 44'te ise Josef'e sarı kart veren İvan Bebek'e cevabı 45+3'te Alper Potuk vermişti ve skor 1-1 olmuştu.
66. dakikada uydurma bir kararla Mehmet Topal'ı atan İvan Bebek, Braga'ya penaltı hediye etmişti ve skor 2-1 oldu.
Ardından sarı-lacivertlilerin gardı düşünce skor 4-1'e kadar geldi.
İvan Bebek, 87'de Alper Potuk'u direkt kırmızı kartla, Volkan Şen'i ise 90+3 ve 90+7'de verdiği sarı kartlarla oyundan atmıştı.
BEBEK YERİNE VIDULIN
UEFA, İvan Bebek krizinin hatırlatılması üzerine kararda değişikliğe gitti. Bebek yerine Marin Vidulin atandı.