Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Ivan Bebek kararından geri adım attı: Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçında hakem değişikliği

31. dakikada Van Persie, 44'te ise Josef'e sarı kart veren İvan Bebek'e cevabı 45+3'te Alper Potuk vermişti ve skor 1-1 olmuştu.

66. dakikada uydurma bir kararla Mehmet Topal'ı atan İvan Bebek, Braga'ya penaltı hediye etmişti ve skor 2-1 oldu.