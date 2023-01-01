Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un transfer listesindeki yerli oyuncular belli oldu

Diğer sol bek Emre Taşdemir'in de istikrarlı bir görüntü çizememesi nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen Galatasaray, bir süredir Rangers'ta forma giyen eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı istiyor. Genç futbolcu sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak durumda.