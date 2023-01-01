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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'un transfer listesindeki yerli oyuncular belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'un transfer listesindeki yerli oyuncular belli oldu

Yabancı sınırlaması nedeniyle yerli futbolcu arayışına giren Galatasaray'ın gündemindeki isimler belli oldu. Kaleye, sol beke ve santrfora takviye yapmak isteyen Cimbom, yerli pazarına yöneldi. İşte Sarı-Kırmızılıların listesindeki isimler.

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
01.01.2023 15:40 - Son Güncelleme: 01.01.2023 15:40
Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un transfer listesindeki yerli oyuncular belli oldu

Kazımcan Karataş'ın sakatlanmasının ardından formayı Patrick Van Aanholt giymeye başladı. Ancak Hollandalı futbolcu beklentileri karşılayamıyor ve yaptığı hatalarla takımı zor duruma sokuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un transfer listesindeki yerli oyuncular belli oldu

Diğer sol bek Emre Taşdemir'in de istikrarlı bir görüntü çizememesi nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen Galatasaray, bir süredir Rangers'ta forma giyen eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı istiyor. Genç futbolcu sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak durumda.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un transfer listesindeki yerli oyuncular belli oldu

Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle gelecekte kaleyi güvenilir birine emanet etmek isteyen Galatasaray, sezonun en çok kurtarış yapan eldivenlerden Bilal Bayazıt'ı gündemine aldı. 1.85 boyundaki 23 yaşındaki file bekçisi bu sezon 15 maça çıkarken 18 gol yese de 5 maçta kalesini kapattı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un transfer listesindeki yerli oyuncular belli oldu

Bilal, futbola Hollanda'da başlarken, geçen sezon başında Vitesse'den bedelsiz şekilde Kayserispor'a gelmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un transfer listesindeki yerli oyuncular belli oldu

YERLİ HAALAND DENİLİYOR

Volkan Demirel'in Hatayspor'un başına geçtikten sonra şans vermeye başladığı Bertuğ Yıldırım, Galatasaray'ın radarına girdi. Icardi'nin sakatlanması ve yüksek bonservis bedeli, Gomis'in yaşlanması ve Seferovic'ten umudun kesilmesi nedeniyle yerli golcü arayan Cimbom, 20 yaşındaki futbolcuyu takip ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un transfer listesindeki yerli oyuncular belli oldu

1.86 boyundaki Bertuğ, bu sezon ligde 10 maça çıkarken 3 gol, 1 asist yaptı.

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