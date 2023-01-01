Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'un transfer listesindeki yerli oyuncular belli oldu
Yabancı sınırlaması nedeniyle yerli futbolcu arayışına giren Galatasaray'ın gündemindeki isimler belli oldu. Kaleye, sol beke ve santrfora takviye yapmak isteyen Cimbom, yerli pazarına yöneldi. İşte Sarı-Kırmızılıların listesindeki isimler.
Diğer sol bek Emre Taşdemir'in de istikrarlı bir görüntü çizememesi nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen Galatasaray, bir süredir Rangers'ta forma giyen eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı istiyor. Genç futbolcu sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak durumda.
Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle gelecekte kaleyi güvenilir birine emanet etmek isteyen Galatasaray, sezonun en çok kurtarış yapan eldivenlerden Bilal Bayazıt'ı gündemine aldı. 1.85 boyundaki 23 yaşındaki file bekçisi bu sezon 15 maça çıkarken 18 gol yese de 5 maçta kalesini kapattı.
YERLİ HAALAND DENİLİYOR
Volkan Demirel'in Hatayspor'un başına geçtikten sonra şans vermeye başladığı Bertuğ Yıldırım, Galatasaray'ın radarına girdi. Icardi'nin sakatlanması ve yüksek bonservis bedeli, Gomis'in yaşlanması ve Seferovic'ten umudun kesilmesi nedeniyle yerli golcü arayan Cimbom, 20 yaşındaki futbolcuyu takip ediyor.