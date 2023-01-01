Cristiano Ronaldo’yu renklerine katan Al Nassr’dan yeni hamle! Eski Beşiktaşlı yıldız Aboubakar ile yollar ayrılıyor mu?

Standart Sport'un haberine göre Al Nassr, Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu gelişme üzerine tüm oklar Süper Lig devlerine çevrildi. Aboubakar'ın ismi Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor. Özellikle Fenerbahçe'nin bu transferde oldukça ısrarcı olduğu biliniyor.