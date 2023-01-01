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Cristiano Ronaldo'yu renklerine katan Al Nassr'dan yeni hamle! Eski Beşiktaşlı yıldız Aboubakar ile yollar ayrılıyor mu?

Cristiano Ronaldo'yu renklerine kattığı bugünlerde adı gündemden düşmeyen Al Nassr'dan sürpriz bir hamle geldi. Kadrosunda önemli hücum oyuncuları bulunan Suudi ekibinin eski Beşiktaşlı yıldızı bırakacağı iddia edildi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
01.01.2023 13:48 - Son Güncelleme: 01.01.2023 13:48
Cristiano Ronaldo’yu renklerine katan Al Nassr’dan yeni hamle! Eski Beşiktaşlı yıldız Aboubakar ile yollar ayrılıyor mu?

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dünyanın 1 numaralı oyuncularından Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Cristiano Ronaldo’yu renklerine katan Al Nassr’dan yeni hamle! Eski Beşiktaşlı yıldız Aboubakar ile yollar ayrılıyor mu?

Flaş transfer hamlesi sonrası Al Nassr'dan sürpriz bir hamle geldi. Kadrosunda önemli hücum oyuncuları bulunan Suudi ekibinin eski Beşiktaşlı yıldızı bırakacağı iddia edildi.

Cristiano Ronaldo’yu renklerine katan Al Nassr’dan yeni hamle! Eski Beşiktaşlı yıldız Aboubakar ile yollar ayrılıyor mu?

Standart Sport'un haberine göre Al Nassr, Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu gelişme üzerine tüm oklar Süper Lig devlerine çevrildi. Aboubakar'ın ismi Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor. Özellikle Fenerbahçe'nin bu transferde oldukça ısrarcı olduğu biliniyor.

Cristiano Ronaldo’yu renklerine katan Al Nassr’dan yeni hamle! Eski Beşiktaşlı yıldız Aboubakar ile yollar ayrılıyor mu?

30 yaşındaki santraforun Al Nassr ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon 9 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asiste imza attı. Yıldız futbolcu, Valenciennes, Lorient ve Porto gibi takımların da formasını başarıyla giydi.

Cristiano Ronaldo’yu renklerine katan Al Nassr’dan yeni hamle! Eski Beşiktaşlı yıldız Aboubakar ile yollar ayrılıyor mu?

Ülkemizde Beşiktaş forması da giyen ve takımının şampiyonluğunda başrolü oynayan Kamerunlu golcü için şimdiye kadar 14.8 milyon Euro'luk borservis ödemesi yapıldı.

Cristiano Ronaldo’yu renklerine katan Al Nassr’dan yeni hamle! Eski Beşiktaşlı yıldız Aboubakar ile yollar ayrılıyor mu?

Beşiktaş formasıyla 67 maçta görev alan Aboubakar'ın 35 golü ve 9 asisti var. 95 kez Kamerun Milli Takım forması giyen Aboubakar'ın 35 golü bulunuyor.

Cristiano Ronaldo’yu renklerine katan Al Nassr’dan yeni hamle! Eski Beşiktaşlı yıldız Aboubakar ile yollar ayrılıyor mu?
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