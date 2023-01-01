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Haberler Spor Devlerin transferdeki gözdesi için Gençlerbirliği’nden net sözler: "Gökhan'ı kimseye vermem"

Devlerin transferdeki gözdesi için Gençlerbirliği’nden net sözler: "Gökhan'ı kimseye vermem"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen Gökhan Gül, transferde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyor. Büyük kulüplerin radarında olan 24 yaşındaki stoperle ilgili olarak gerçeğe ve en net bilgilere TAKVİM ulaştı.

Emrah Karalinç
takvim.com.tr
01.01.2023 18:33 - Son Güncelleme: 01.01.2023 18:33
Devlerin transferdeki gözdesi için Gençlerbirliği’nden net sözler: Gökhan’ı kimseye vermem

BAŞKAN AKDAŞ'TAN ÖZEL AÇIKLAMA
Türk futboluna birçok isim armağan eden Gençlerbirliği'nin Başkanı Niyazi Akdaş, 24 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında TAKVİM'e yaptığı açıklamada, oyuncu ile ilgili planları olduğunu dile getirdi.

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Devlerin transferdeki gözdesi için Gençlerbirliği’nden net sözler: Gökhan’ı kimseye vermem

"GÖKHAN'I KİMSEYE VERMEYE NİYETİM YOK"
Niyazi Akdaş yaptığı açıklamada, "Büyük kulüplerin Gökhan'a ilgisi olabilir ama transferiyle ilgili bir gelişme yok. Ayrıca bizim de Gökhan'ı kimseye vermeye niyetimiz yok. Kendisiyle yola devam etmeyi planlıyoruz. Gökhan bizim önemli oyuncularımızdan biri. Başarılı da bir oyuncu. Sözleşme uzatabiliriz. Masaya oturur, konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Devlerin transferdeki gözdesi için Gençlerbirliği’nden net sözler: Gökhan’ı kimseye vermem

ALMANYA VATANDAŞLIĞI DA VAR
Bochum, Fortuna Düsseldorf ve Wehen formaları giyen futbolcu 2021'den beri Gençlerbirliği'nde forma giyiyor. Büyük kulüplerin, hakkında araştırma yaptığı Gökhan Gül'ün sözleşmesi normal şartlarda sezon sonunda bitecek.

Devlerin transferdeki gözdesi için Gençlerbirliği’nden net sözler: Gökhan’ı kimseye vermem

BU SEZONKİ PERFORMANSI

1.83 boyundaki futbolcu stoper mevkisinin dışında önliberoda da oynayabiliyor. Bu sezon 19 maçta 1635 dakika süre alan futbolcu 6 gol attı. Gül, geçen sezon da 33 maçta 3 gol 2 asistlik katkı yapmıştı.

Devlerin transferdeki gözdesi için Gençlerbirliği’nden net sözler: Gökhan’ı kimseye vermem

ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPIYOR
Yine TAKVİM'in ulaştığı bilgiye göre; Gökhan Gül, sıkça Avrupa maçları izliyor. Bir defans oyuncusu olması sebebiyle pozisyon bilgisini geliştirmeye gayret eden futbolcu, ekstra çalışmalarla da gelişimini devam ettiriyor. Gül, defans oyuncusu olmasına rağmen attığı gollerle de Gençlerbirliği taraftarlarının beğendiği isimler arasında.

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