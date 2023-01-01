Devlerin transferdeki gözdesi için Gençlerbirliği’nden net sözler: "Gökhan'ı kimseye vermem"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen Gökhan Gül, transferde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyor. Büyük kulüplerin radarında olan 24 yaşındaki stoperle ilgili olarak gerçeğe ve en net bilgilere TAKVİM ulaştı.
BAŞKAN AKDAŞ'TAN ÖZEL AÇIKLAMA
Türk futboluna birçok isim armağan eden Gençlerbirliği'nin Başkanı Niyazi Akdaş, 24 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında TAKVİM'e yaptığı açıklamada, oyuncu ile ilgili planları olduğunu dile getirdi.
"GÖKHAN'I KİMSEYE VERMEYE NİYETİM YOK"
Niyazi Akdaş yaptığı açıklamada, "Büyük kulüplerin Gökhan'a ilgisi olabilir ama transferiyle ilgili bir gelişme yok. Ayrıca bizim de Gökhan'ı kimseye vermeye niyetimiz yok. Kendisiyle yola devam etmeyi planlıyoruz. Gökhan bizim önemli oyuncularımızdan biri. Başarılı da bir oyuncu. Sözleşme uzatabiliriz. Masaya oturur, konuşuruz" ifadelerini kullandı.
ALMANYA VATANDAŞLIĞI DA VAR
Bochum, Fortuna Düsseldorf ve Wehen formaları giyen futbolcu 2021'den beri Gençlerbirliği'nde forma giyiyor. Büyük kulüplerin, hakkında araştırma yaptığı Gökhan Gül'ün sözleşmesi normal şartlarda sezon sonunda bitecek.
ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPIYOR
Yine TAKVİM'in ulaştığı bilgiye göre; Gökhan Gül, sıkça Avrupa maçları izliyor. Bir defans oyuncusu olması sebebiyle pozisyon bilgisini geliştirmeye gayret eden futbolcu, ekstra çalışmalarla da gelişimini devam ettiriyor. Gül, defans oyuncusu olmasına rağmen attığı gollerle de Gençlerbirliği taraftarlarının beğendiği isimler arasında.