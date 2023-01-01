Devlerin transferdeki gözdesi için Gençlerbirliği’nden net sözler: "Gökhan'ı kimseye vermem"

"GÖKHAN'I KİMSEYE VERMEYE NİYETİM YOK"

Niyazi Akdaş yaptığı açıklamada, "Büyük kulüplerin Gökhan'a ilgisi olabilir ama transferiyle ilgili bir gelişme yok. Ayrıca bizim de Gökhan'ı kimseye vermeye niyetimiz yok. Kendisiyle yola devam etmeyi planlıyoruz. Gökhan bizim önemli oyuncularımızdan biri. Başarılı da bir oyuncu. Sözleşme uzatabiliriz. Masaya oturur, konuşuruz" ifadelerini kullandı.