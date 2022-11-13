Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'dan müthiş performans! Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından 9 puan
Galatasaray son üç Süper Lig maçındaki istatistikleriyle rakiplere korku saldı. Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından 9 puan çıkaran sarı-kırmızılıların istatistikleri göz doldurdu.
13.11.2022 13:34 - Son Güncelleme: 13.11.2022 13:34
Galatasaray; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarından sadece 2 puan çıkarınca camiada homurtular başlamıştı. Ancak arkasından yapılan üç maçta gelen galibiyetler takım üzerindeki puslu havayı söküp attı.
Sarı-kırmızılılar önce Karagümrük'ü 2-0 sonra Beşiktaş'ı 2-1 ve dün akşam Başakşehir'i 7-0 gibi ezici bir skorla devirdi.
Cimbom son 3 maçta 9 puan çıkarırken, rakip ceza sahasında tam 108 kez topla buluşarak hücum performansıyla parmak ısırttı.