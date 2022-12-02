Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! İspanyol devi hazırlıklara başladı

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ LA LİGA YOLCUSU

Gösterdiği başarılı performansla hem milli takımda hem Avrupa'da adından söz ettiren Çağlar Söyüncü, şimdi de La Liga'ya gidiyor. Sezon başında Leicester'ın yeni kontrat teklifini reddeden 26 yaşındaki futbolcunun Atlético Madrid ile görüştüğü haberleri dolaşıyordu.