Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! İspanyol devi hazırlıklara başladı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü İspanyol devine gitmeye hazırlanıyor. Leicester City ile sözleşme uzatmadığı için forma verilmeyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e imza atıyor. 26 yaşındaki futbolcu Bossman kurallarına göre sahip olduğu hakkını Ocak ayında kullanacak ve gelecek sezon İspanya Ligi'nin yolunu tutacak. İşte detaylar...
İzmir'de başladığı futbol kariyerinde Menemen, Buca, Yeşiltepe ve Altınordu formalarını terleten Çağlar Söyüncü, dünyanın en kaliteli liglerini dolaşmayı sürdürecek...
2016-2017 sezonunda Altınordu'ya 8 milyon Euro kazandırarak Almanya'nın Freiburg takımına transfer olan milli futbolcu, 2 yıl sonra İngiliz temsilcisi Leicester City'ye 22 milyon Euro'ya gitmişti.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ LA LİGA YOLCUSU
Gösterdiği başarılı performansla hem milli takımda hem Avrupa'da adından söz ettiren Çağlar Söyüncü, şimdi de La Liga'ya gidiyor. Sezon başında Leicester'ın yeni kontrat teklifini reddeden 26 yaşındaki futbolcunun Atlético Madrid ile görüştüğü haberleri dolaşıyordu.
Çağlar Söyüncü'nün Ocak ayında kontratının bitimine 6 ay kalacak. Avrupa'da futbolcuları koruyan Bossman kurallarına göre; oyuncular sözleşmelerinin bitimine 6 ay kala başka bir kulübe gelecek sezondan geçerli olmak üzere bonservissiz şekilde anlaşabilir.