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Haberler Spor Kartal zorlu Konyaspor deplasmanında! İşte Beşiktaş-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Kartal zorlu Konyaspor deplasmanında! İşte Beşiktaş-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de ilk yarının kapanış haftasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak. İşte karşılaşmada sahaya çıkacak muhtemel 11'ler.

27.12.2021 10:43 - Son Güncelleme: 27.12.2021 10:43
Kartal zorlu Konyaspor deplasmanında! İşte Beşiktaş-Konyaspor maçı muhtemel 11’leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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Kartal zorlu Konyaspor deplasmanında! İşte Beşiktaş-Konyaspor maçı muhtemel 11’leri

Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak.

Kartal zorlu Konyaspor deplasmanında! İşte Beşiktaş-Konyaspor maçı muhtemel 11’leri

Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti.

İttifak Holding Konyapor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.

Kartal zorlu Konyaspor deplasmanında! İşte Beşiktaş-Konyaspor maçı muhtemel 11’leri

SON 14 MAÇTA 27 GOL YEDİ
Beşiktaş ligdeki son 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 14 maçta kalesinde toplam 27 gol gördü.

Kartal zorlu Konyaspor deplasmanında! İşte Beşiktaş-Konyaspor maçı muhtemel 11’leri

LARİN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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