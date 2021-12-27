Kartal zorlu Konyaspor deplasmanında! İşte Beşiktaş-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'de ilk yarının kapanış haftasında Beşiktaş deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak. İşte karşılaşmada sahaya çıkacak muhtemel 11'ler.
27.12.2021 10:43
- Son Güncelleme: 27.12.2021 10:43
Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak.
Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti.
İttifak Holding Konyapor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.
SON 14 MAÇTA 27 GOL YEDİ
Beşiktaş ligdeki son 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.
Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 14 maçta kalesinde toplam 27 gol gördü.
LARİN VE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor.