Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'da yine hüsran! Torrent ile hep geriye gidiyor!
Küme düşme riskiyle karşı karşıya kalan Galatasaray, tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor. Dün oynanan Konyaspor maçından da mağlubiyetle gelen Cimbom'da taraftar çileden çıkarken Galatasaray, 8 maçta 8 puan çıkartırken 16 puan kaybı yaşadı.
06.03.2022 11:58 - Son Güncelleme: 06.03.2022 11:58
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplansmanda Konyaspor'a kaybederek taraftarına yine büyük bir hüsran yaşattı…
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Sarı-Kırmızılılar, Domenec Torrent yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 8 maçın tamamında geriye düştü. Galatasaray, 8 maçta 8 puan çıkartırken 16 puan kaybı yaşadı.
Galatasaray bu sezon 28 maçta 11. yenilgisini aldı. Sarı-Kırmızılılar en çok yenilgisini aldığı 2010-11 sezonunda 34 maçın 16'sını kaybetmişti.
Cimbom, Süper Lig'de kalan 10 haftada 6 mağlubiyet daha alırsa en çok yenilgi aldığı sezonu geride bırakmış olacak.