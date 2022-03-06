Vav TV İzle
Haberler Spor Fenerbahçe'de yerden yere vurulan Michael Frey Antwerp’teki performansıyla göz doldurdu

Fenerbahçe'de yerden yere vurulan Michael Frey Antwerp’teki performansıyla göz doldurdu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de kötü performansıyla gözden düşen Michael Frey, bu sezon Antwerp'te ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
06.03.2022 15:16 - Son Güncelleme: 06.03.2022 15:16
Fenerbahçe’de yerden yere vurulan Michael Frey Antwerp’teki performansıyla göz doldurdu

Fenerbahçe son yıllarda aradığı golcüyü bir türlü bulamadı… Yapılan transferler istenilen düzeye çıkamadı… Taraftarlar iyi bir golcüye hasret kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de yerden yere vurulan Michael Frey Antwerp’teki performansıyla göz doldurdu

Kadıköy'e gelen yıldız golcüler kötü performans sonrasında ayrılmak zorunda kaldı. Örneğin Antwerp forması giyen Michael Frey bu sezon Antwerp'te ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor.

Fenerbahçe’de yerden yere vurulan Michael Frey Antwerp’teki performansıyla göz doldurdu

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'deki performansı eleştirilen ve 25 maçta 5 gol atabilen Cezayirli yıldız İslam Slimani ise Portekiz medyasında manşetlere taşındı.

Fenerbahçe’de yerden yere vurulan Michael Frey Antwerp’teki performansıyla göz doldurdu

Slimani, 3 sezonda 55 gol attığı Sporting Lizbon'a 6 yıl aradan sonra geri döndü ve takımının ligde Arouca'yı 2-0 yendiği maçta attığı 2 gol attı.

1 ayda 5 maça çıkan 33 yaşındaki santrfor, 3 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yapmayı başardı.

Fenerbahçe’de yerden yere vurulan Michael Frey Antwerp’teki performansıyla göz doldurdu

2013-14 sezonunun başında Cezayir'in Belouzidad takımından 300 bin Euro'luk bonservisle Sporting Lizbon'a transfer olan Slimani, 2016 yılında Portekiz ekibinden Leicester City'ye 31 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe’de yerden yere vurulan Michael Frey Antwerp’teki performansıyla göz doldurdu

Sporting Lizbon, kış transferinde eski oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Portekiz devi, kariyerinin son yıllarında yıldız oyuncuyu bedavaya alarak ondan verim almaya devam ediyor.

SON DAKİKA