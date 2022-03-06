Fenerbahçe'de yerden yere vurulan Michael Frey Antwerp’teki performansıyla göz doldurdu
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de kötü performansıyla gözden düşen Michael Frey, bu sezon Antwerp'te ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor.
06.03.2022 15:16 - Son Güncelleme: 06.03.2022 15:16
Fenerbahçe son yıllarda aradığı golcüyü bir türlü bulamadı… Yapılan transferler istenilen düzeye çıkamadı… Taraftarlar iyi bir golcüye hasret kaldı.
Kadıköy'e gelen yıldız golcüler kötü performans sonrasında ayrılmak zorunda kaldı. Örneğin Antwerp forması giyen Michael Frey bu sezon Antwerp'te ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor.
2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'deki performansı eleştirilen ve 25 maçta 5 gol atabilen Cezayirli yıldız İslam Slimani ise Portekiz medyasında manşetlere taşındı.