Kadıköy’de dev derbi! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri...

STRES YASAK, İNANÇ TAM

Abdullah Avcı, oyunculardan hazırladığı plana sadık kalmalarını istedi. Skorun gidişatına göre B ve C planları devreye alınacak. Oyuncuları strese sokmamak için hazırlıkları diğer maçlardan farklı tutmayan Avcı, "Kazanırsak da kaybedersek bizim için sadece 3 puanlık bir maç. Ama bu galibiyetin anlamı elbette farklı olacak. Kazanacak güce sahibiz. Çıkıp kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İnanarak oynayın. Herkes arkadaşının eksiğini kapatmak için ekstra mücadele etsin" dedi.