Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor derbisine çevrildi. Ligin 28. haftasında sarı-lacivertli ekip evinde şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada her iki takımda da 3 puandan başka bir şey düşünülmüyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal kazanarak Şampiyonlar Ligi eleme iddiasını sürdürmek isterken, Trabzonspor'da Abdullah Avcı ise kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel 11'leri belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'de bugün Kadıköy dev bir düelloya sahne olacak. Bir tarafta lig ikinciliği hedefiyle saldıracak olan ev sahibi Kanarya, diğer yanda açık ara liderliğini sürdüren Trabzonspor. Sarı-lacivertliler maça bir hayli morali geliyor.
Dev derbi öncesinde İsmail Kartal öğrencilerine bir motivasyon konuşması yaptı. Deneyimli çalıştırıcı "Bu maç lig ikinciliği için büyük önem taşıyor. Kazanarak geliyoruz, bu şekilde devam edelim. Aynı zamanda Trabzonspor maçları camiamız için bambaşka bir öneme sahip. Sizden elinizden gelenin fazlasını yapmanızı istiyorum. Maç önü taktiğimize uyarak, disiplinli ve sabırlı şekilde oynayacağız. Ancak hırsınız tepede olsun" dedi. Sarı-lacivertli futbolcular da sabırsızlıkla maçı bekliyor.
TRABZONSPOR'UN STRATEJİSİ BELLİ OLDU
Trabzonspor derbi stratejisini belirledi, maç saatini bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyet planını kanatlar üzerine yaptı. Ataklarda toplar en çabuk şekilde bu bölgede oynayacak Anthony Nwakaeme ile Edin Visca ile buluşturulacak. Sonrasında Andreas Cornelius'a servis edilecek. Bakasetas da arkada konumlanıp, sekecek topları kaparak sert şutlarla gol arayacak. Orta sahada hakimiyeti ele geçirme görevi ise Berat Özdemir ile Manolis Siopis ikilisinde olacak.
STRES YASAK, İNANÇ TAM
Abdullah Avcı, oyunculardan hazırladığı plana sadık kalmalarını istedi. Skorun gidişatına göre B ve C planları devreye alınacak. Oyuncuları strese sokmamak için hazırlıkları diğer maçlardan farklı tutmayan Avcı, "Kazanırsak da kaybedersek bizim için sadece 3 puanlık bir maç. Ama bu galibiyetin anlamı elbette farklı olacak. Kazanacak güce sahibiz. Çıkıp kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İnanarak oynayın. Herkes arkadaşının eksiğini kapatmak için ekstra mücadele etsin" dedi.