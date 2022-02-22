Özel haber - Galatasaray dikkat! Gedson Fernandes gaza bastı

Galatasaray'ın uzun süre transferi için temaslarda bulunmasına rağmen kadrosuna katamadığı ve Beşiktaş'ın gelecek sezondan geçerli olmak üzere bonservisini aldığı Portekizli oyuncu, kiralık olarak forma giydiği Çaykur Rize'de adından söz ettirmeye devam ediyor.