Özel haber - Galatasaray dikkat! Gedson Fernandes gaza bastı
Galatasaray'ın uzun süre transferi için çabaladığı ancak mutlu sona ulaşamadığı eski futbolcusu Gedson Fernandes, kiralık olarak formasını giydiği Çaykur Rizespor'da farkını hissettirmeye devam ediyor. Rize'de ilk 11'de çıktığı ilk maçta Altay karşısında kazandığı 20 ikili mücadele ile rekor kıran Gedson, Başakşehir karşısında 12,84 km koşarak Süper Lig'de 26.haftanın en fazla mesafe kat eden oyuncusu olmayı başardı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Galatasaray'ın uzun süre transferi için temaslarda bulunmasına rağmen kadrosuna katamadığı ve Beşiktaş'ın gelecek sezondan geçerli olmak üzere bonservisini aldığı Portekizli oyuncu, kiralık olarak forma giydiği Çaykur Rize'de adından söz ettirmeye devam ediyor.
Rizespor forması ile ilk 11'de çıktığı ilk maçta girdiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanan ve bu alanda rekor kıran Gedson Fernandes, 26. Haftadaki Başakşehir maçında da bir başka rekora daha imza attı.
23 yaşındaki Gedson, Başakşehir maçında 18,84 km koşarak Süper Lig'de haftanın en çok mesafe kat eden futbolcusu oldu ve ilk 11'de çıktığı ikinci maçta ikinci kez rekora ulaştı.
Her geçen gün performansını artıran Gedson Fernandes'in çıkışı eski kulübü Galatasaray'da pişmanlık yaratırken, sezon sonu Portekizli oyuncuyu bünyesine katacak olan Beşiktaş'ta ise bu durum sevinçle karşılanıyor.
Gedson, 27 Şubat Pazar günü Süper Lig'de eski takımı Galatasaray'a karşı Çaykur Rizespor forması ile rakip olacak.