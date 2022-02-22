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Haberler Spor Özel haber - Galatasaray dikkat! Gedson Fernandes gaza bastı

Özel haber - Galatasaray dikkat! Gedson Fernandes gaza bastı

Galatasaray'ın uzun süre transferi için çabaladığı ancak mutlu sona ulaşamadığı eski futbolcusu Gedson Fernandes, kiralık olarak formasını giydiği Çaykur Rizespor'da farkını hissettirmeye devam ediyor. Rize'de ilk 11'de çıktığı ilk maçta Altay karşısında kazandığı 20 ikili mücadele ile rekor kıran Gedson, Başakşehir karşısında 12,84 km koşarak Süper Lig'de 26.haftanın en fazla mesafe kat eden oyuncusu olmayı başardı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
22.02.2022 20:17 - Son Güncelleme: 22.02.2022 20:17
Özel haber - Galatasaray dikkat! Gedson Fernandes gaza bastı

Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor forması ile Süper Lig'de ikinci dönemine de hızlı başladı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özel haber - Galatasaray dikkat! Gedson Fernandes gaza bastı

Galatasaray'ın uzun süre transferi için temaslarda bulunmasına rağmen kadrosuna katamadığı ve Beşiktaş'ın gelecek sezondan geçerli olmak üzere bonservisini aldığı Portekizli oyuncu, kiralık olarak forma giydiği Çaykur Rize'de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özel haber - Galatasaray dikkat! Gedson Fernandes gaza bastı

Rizespor forması ile ilk 11'de çıktığı ilk maçta girdiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanan ve bu alanda rekor kıran Gedson Fernandes, 26. Haftadaki Başakşehir maçında da bir başka rekora daha imza attı.

Özel haber - Galatasaray dikkat! Gedson Fernandes gaza bastı

23 yaşındaki Gedson, Başakşehir maçında 18,84 km koşarak Süper Lig'de haftanın en çok mesafe kat eden futbolcusu oldu ve ilk 11'de çıktığı ikinci maçta ikinci kez rekora ulaştı.

Özel haber - Galatasaray dikkat! Gedson Fernandes gaza bastı

Her geçen gün performansını artıran Gedson Fernandes'in çıkışı eski kulübü Galatasaray'da pişmanlık yaratırken, sezon sonu Portekizli oyuncuyu bünyesine katacak olan Beşiktaş'ta ise bu durum sevinçle karşılanıyor.

Özel haber - Galatasaray dikkat! Gedson Fernandes gaza bastı

Gedson, 27 Şubat Pazar günü Süper Lig'de eski takımı Galatasaray'a karşı Çaykur Rizespor forması ile rakip olacak.

Özel haber - Galatasaray dikkat! Gedson Fernandes gaza bastı

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