Galatasaray’ın Göztepe galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirme: İçimizdeki İrlandalılar!

Hem bu oyuncuların yetersizliği ve hem de oynatılma tercihleri de bunun baş sebebiydi.

İşin tuhafı penaltılar, uzun süredir sağlık sorunlarından dolayı olmayan Omar'ın tarafından değil de sol kanattan geldi. Bu birçok şeyi anlatıyor. Orta alanda Pulgar ve Taylan ile başlamak oyunu kuramamak demektir. Bu aynı zamanda rakip ceza sahasında topla buluşamamaktır.