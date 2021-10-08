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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'da Nelsson gelişmesi! Milli Takım...

Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Victor Nelsson'un, Danimarka Milli Takımı'na davet edilmemesi şaşkınlığa neden oldu.

08.10.2021 16:05 - Son Güncelleme: 08.10.2021 16:05
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom’da Nelsson gelişmesi! Milli Takım...

Galatasaray'ın ciddi rakamlara satma umuduyla 7 milyon euro bonservis bedeli ödediği Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı'nın kadrosuna alınmadı, Florya'da kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom’da Nelsson gelişmesi! Milli Takım...

3'lü defans oynamasına rağmen Christensen, Andersen, Vestergaard ve Kjaer'in gerisinde bulunan Nelsson geniş kadroda ise Scholz, Maxsö ve Zanka'nın da arkasında...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom’da Nelsson gelişmesi! Milli Takım...

Nelsson'un, Fenerbahçe'nin beğenmeyip sözleşmesini feshettiği Zanka'nın yanı sıra daha önce Osmanlıspor forması da giyen Maxsö'nün de arkasında kalması Galatasaray cephesinde rahatsızlık yarattı. Nelsson'un çıkışa geçmemesi durumunda Danimarka'nın (eğer giderse) Dünya Kupası kadrosunda yer alması olası görülmüyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom’da Nelsson gelişmesi! Milli Takım...

5 yıllık sözleşme imzalanan Nelsson'dan hem uzun yıllar faydalanmak hem de gelir elde etmek isteyen Galatasaray, oyuncunun milli takıma seçilememesinin şaşkınlığı yaşanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom’da Nelsson gelişmesi! Milli Takım...

Galatasaray, Nelsson için Kopenhag'a 5 yıl içinde 7 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli de 25 milyon euro olarak belirledi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom’da Nelsson gelişmesi! Milli Takım...

5 yıllık sözleşme imzalanan Nelsson'dan hem uzun yıllar faydalanmak hem de gelir elde etmek isteyen Galatasaray, oyuncunun milli takıma seçilememesinin şaşkınlığı yaşanıyor.

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