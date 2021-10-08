Galatasaray bombayı patlatıyor! Mısır basını görüşmeyi duyurdu
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da devrre arası transfer dönemi için planlama devam ediyor. Özellikle sol kanat için arayışlara devam eden sarı-kırmızılılar için Mısır basını flaş bir iddia ortaya attı. Mısır basınının haberine göre Galatasaray, Ramadan Sobhi'nin transferi için bir görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...
08.10.2021 12:59
- Son Güncelleme: 08.10.2021 12:59
Ara transfer sezonunda köklü bir değişikliğe gitmesi beklenen Galatasaray'da, önemli gelişmeler yaşanıyor. Mısır basını, şu anda Pyramids takımında forma giyen kanat oyuncusu Ramadan Sobhi'yi, Galatasaray'a yazdı.
Haberde, Ramadan Sobhi'ye Avrupa'dan 4 kulübün ilginin bulunduğu kaydedilirken, yıldız isme gelen teklifler ve diğer bilgilere yer verildi.