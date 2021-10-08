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Galatasaray bombayı patlatıyor! Mısır basını görüşmeyi duyurdu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de milli arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da devrre arası transfer dönemi için planlama devam ediyor. Özellikle sol kanat için arayışlara devam eden sarı-kırmızılılar için Mısır basını flaş bir iddia ortaya attı. Mısır basınının haberine göre Galatasaray, Ramadan Sobhi'nin transferi için bir görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar...

08.10.2021 12:59 - Son Güncelleme: 08.10.2021 12:59
Galatasaray bombayı patlatıyor! Mısır basını görüşmeyi duyurdu

Ara transfer sezonunda köklü bir değişikliğe gitmesi beklenen Galatasaray'da, önemli gelişmeler yaşanıyor. Mısır basını, şu anda Pyramids takımında forma giyen kanat oyuncusu Ramadan Sobhi'yi, Galatasaray'a yazdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray bombayı patlatıyor! Mısır basını görüşmeyi duyurdu

Haberde, Ramadan Sobhi'ye Avrupa'dan 4 kulübün ilginin bulunduğu kaydedilirken, yıldız isme gelen teklifler ve diğer bilgilere yer verildi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Mısır basını görüşmeyi duyurdu

TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA YENİDEN ÇIKIŞ
Sobhi, daha önce İngilere'de Stoke ve Huddersfield formaları giyerken, kendini yeniden Mısır Ligi'nde bulmuştu. Yıldız isim, Mısır Milli Takımı ile katıldığı Tokyo Olimpiyatları'nda kendini yeniden göstermeyi başardı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Mısır basını görüşmeyi duyurdu

Avrupa kulüplerinin, oyuncunun transferini görüşmek üzere menajer Ali Saqr ile temasa geçtiği dile getirilirken, ilk resmi teklifin Alman ekibi Hoffenheim'dan geldiği aktarıldı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Mısır basını görüşmeyi duyurdu

Fotomaç'ın derlediği habere göre Hoffenheim, Sobhi'yi transfer etmek için Pyramids kulübüne 1.5 milyon euro kiralama va 5 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif yaptı.

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