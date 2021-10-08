Galatasaray bombayı patlatıyor! Mısır basını görüşmeyi duyurdu

TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA YENİDEN ÇIKIŞ

Sobhi, daha önce İngilere'de Stoke ve Huddersfield formaları giyerken, kendini yeniden Mısır Ligi'nde bulmuştu. Yıldız isim, Mısır Milli Takımı ile katıldığı Tokyo Olimpiyatları'nda kendini yeniden göstermeyi başardı.