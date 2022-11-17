Marek Hamsik'ten sarsıcı itiraf! "Özlüyorum..." Dünya kupasında favorisi kim?

"OSIMHEN'İ ÇOK SEVİYORUM"

Öte yandan Marek Hamsik, Napoli ile ilgili de İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Napoli'nin şampiyonluk şansı için konuşan Hamsik, "Performansta süreklilik çok önemli. Şampiyonluk yolu uzun. Avrupa'da da Napoli'nin yarı final görebileceğini düşünüyorum. Takımda Osimnhen'i çok seviyorum. Hızlı, güçlü, mücadele ediyor ve rakibin direncini kırıyor. Fakat; futbolun takım oyunu olduğunu düşünerek bireylerden çok takımın öne çıkarılmasını doğru buluyorum" dedi.