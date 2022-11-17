Vav TV İzle
Haberler Spor Marek Hamsik'ten sarsıcı itiraf! "Özlüyorum..." Dünya kupasında favorisi kim?

Marek Hamsik'ten sarsıcı itiraf! "Özlüyorum..." Dünya kupasında favorisi kim?

Marek Hamsik'ten ses getirecek itiraf! Futbolseverler, Dünya Kupası için geri sayıma geçerken Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Katar'da düzenlenecek olan dev organizasyondaki favori takımları hakkında açıklamalar yaptı. Ayrıca Hamsik, İtalyan basınına verdiği röportajda eski kulübü Napoli'yi özlediğini dile getirdi.

Emrah Karalinç
Özel haber
takvim.com.tr
17.11.2022 14:14 - Son Güncelleme: 17.11.2022 14:14
Marek Hamsik’ten sarsıcı itiraf! Özlüyorum... Dünya kupasında favorisi kim?

Futbolseverler, Dünya Kupası için geri sayıma geçerken Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Katar'da düzenlenecek olan dev organizasyondaki favori takımları hakkında açıklamalar yaptı. Ayrıca Hamsik, İtalyan basınına verdiği röportajda eski kulübü Napoli'yi özlediğini dile getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Marek Hamsik’ten sarsıcı itiraf! Özlüyorum... Dünya kupasında favorisi kim?

MAREK HAMSİK: BREZİLYA VEYA ARJANTİN KAZANSIN

Hamsik, "Brezilya veya Arjantin eğer Dünya Kupası'nı kazanırsa mutlu olurum. Ancak; her zaman yarı final görme potansiyeli olan Almanya'yı da desteklerim" ifadesini kullandı. Hamsik, Arjantin forması giyen Lionel Messi için de konuştu.

Marek Hamsik’ten sarsıcı itiraf! Özlüyorum... Dünya kupasında favorisi kim?

"MESSI'YE KUPAYI VERMEK İSTERDİM"

Tecrübeli futbolcu, "Messi, Dünya Kupası hariç her şeyi kazandı. Şampiyonluğu ona vermek isterdim. Ama en güzel futbolu oynayacak takım Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hak ediyor" dedi.

Marek Hamsik’ten sarsıcı itiraf! Özlüyorum... Dünya kupasında favorisi kim?

PORTEKİZ YORUMU

Slovak futbolcu ayrıca, "Dünya Kupası öncesi pek çok takımın inanılmaz derece kaliteli bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Portekiz'i EURO 2024 Elemeleri'nde görmekten heyecan duymuyorum. Katar'da olmalarını destekliyorum" ifadesini kullandı. Bilindiği üzere Arjantinli Messi gibi Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo adına da bu Dünya Kupası final niteliği taşıyor.

Marek Hamsik’ten sarsıcı itiraf! Özlüyorum... Dünya kupasında favorisi kim?

"OSIMHEN'İ ÇOK SEVİYORUM"

Öte yandan Marek Hamsik, Napoli ile ilgili de İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Napoli'nin şampiyonluk şansı için konuşan Hamsik, "Performansta süreklilik çok önemli. Şampiyonluk yolu uzun. Avrupa'da da Napoli'nin yarı final görebileceğini düşünüyorum. Takımda Osimnhen'i çok seviyorum. Hızlı, güçlü, mücadele ediyor ve rakibin direncini kırıyor. Fakat; futbolun takım oyunu olduğunu düşünerek bireylerden çok takımın öne çıkarılmasını doğru buluyorum" dedi.

SON DAKİKA