Marek Hamsik'ten sarsıcı itiraf! "Özlüyorum..." Dünya kupasında favorisi kim?
Marek Hamsik'ten ses getirecek itiraf! Futbolseverler, Dünya Kupası için geri sayıma geçerken Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Katar'da düzenlenecek olan dev organizasyondaki favori takımları hakkında açıklamalar yaptı. Ayrıca Hamsik, İtalyan basınına verdiği röportajda eski kulübü Napoli'yi özlediğini dile getirdi.
Futbolseverler, Dünya Kupası için geri sayıma geçerken Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Katar'da düzenlenecek olan dev organizasyondaki favori takımları hakkında açıklamalar yaptı. Ayrıca Hamsik, İtalyan basınına verdiği röportajda eski kulübü Napoli'yi özlediğini dile getirdi.
PORTEKİZ YORUMU
Slovak futbolcu ayrıca, "Dünya Kupası öncesi pek çok takımın inanılmaz derece kaliteli bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Portekiz'i EURO 2024 Elemeleri'nde görmekten heyecan duymuyorum. Katar'da olmalarını destekliyorum" ifadesini kullandı. Bilindiği üzere Arjantinli Messi gibi Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo adına da bu Dünya Kupası final niteliği taşıyor.
"OSIMHEN'İ ÇOK SEVİYORUM"
Öte yandan Marek Hamsik, Napoli ile ilgili de İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Napoli'nin şampiyonluk şansı için konuşan Hamsik, "Performansta süreklilik çok önemli. Şampiyonluk yolu uzun. Avrupa'da da Napoli'nin yarı final görebileceğini düşünüyorum. Takımda Osimnhen'i çok seviyorum. Hızlı, güçlü, mücadele ediyor ve rakibin direncini kırıyor. Fakat; futbolun takım oyunu olduğunu düşünerek bireylerden çok takımın öne çıkarılmasını doğru buluyorum" dedi.