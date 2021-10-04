Oranlar değişti! Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray İddaa şampiyonluk oranları
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı geride kaldı. Milli araya girilirken Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray haftayı kayıpsız geçerek 3'er puanı ceplerine koydu. Bu sonuçlarla Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın takibi ise devam ediyor. Peki Süper Lig'de bu sezon kim şampiyon olacak? 2021/22 sezonu güncel şampiyonluk oranları neler? İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını değiştirdi. İşte güncel şampiyonluk oranları...
04.10.2021 15:02
- Son Güncelleme: 04.10.2021 15:04