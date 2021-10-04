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Haberler Spor Oranlar değişti! Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray İddaa şampiyonluk oranları

Oranlar değişti! Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray İddaa şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı geride kaldı. Milli araya girilirken Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray haftayı kayıpsız geçerek 3'er puanı ceplerine koydu. Bu sonuçlarla Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın takibi ise devam ediyor. Peki Süper Lig'de bu sezon kim şampiyon olacak? 2021/22 sezonu güncel şampiyonluk oranları neler? İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını değiştirdi. İşte güncel şampiyonluk oranları...

04.10.2021 15:02 - Son Güncelleme: 04.10.2021 15:04
Oranlar değişti! Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray İddaa şampiyonluk oranları

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 8. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Oranlar değişti! Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray İddaa şampiyonluk oranları

ÇAYKUR RİZESPOR: 5000.00

Oranlar değişti! Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray İddaa şampiyonluk oranları

YENİ MALATYASPOR: 2000.00

Oranlar değişti! Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray İddaa şampiyonluk oranları

KASIMPAŞA: 2000.00

Oranlar değişti! Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray İddaa şampiyonluk oranları

GÖZTEPE: 2000.00

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