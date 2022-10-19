Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’a Alman yıldız avcısı: Moritz Volz! İşte Volz hakkında bilinmeyenler

2015-2016 sezonunda İsviçre temsilcisi Basel'den Mohamed Elneny 12.5 milyon Euro'ya Arsenal'e gelmişti. Mısırlı futbolcu 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a da kiralanmıştı. Şu anda 30 yaşında olan Elneny, hala Arsenal forması giyiyor.

2016-2017 sezonu Bolton'dan 20 yaşındayken 3 milyon Euro'ya transfer edilen Rob Holding, hala Arsenal forması giyiyor. 27 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 6 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Piyasa değeri ise tam 10 milyon Euro.