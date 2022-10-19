Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’a Alman yıldız avcısı: Moritz Volz! İşte Volz hakkında bilinmeyenler
Galatasaray'ın yeni Yardımcı Antrenörü Moritz Volz, bir anda futbol gündemine oturdu. Hereksin merak ettiği isim haline gelen Alman hocayı takvim.com.tr A'dan Z'ye araştırdı. İşte Volz hakkında bilinmeyenler
1999 yılında futbolcu olarak girdiği Arsenal'e 2014-2015 sezonu itibarıyla scout olarak hizmet eden Galatasaray'ın yeni Yardımcı Antrenörü Moritz Volz, futbolcu seçme yeteneğiyle kendine hayran bıraktı. Alman futbol adamının, Arsenal kulübüne kazandırdığı potansiyelli futbolcular dikkat çekti. İngiliz ekibinde tam 4 sezon scout olarak görev yapan Volz ardından Alman ekibi Leipzig'de şu anda Bayern Münih'i çalıştıran Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın yardımcılığına geçmişti. Volz'un izlediği ve kulübe kazandırdığı yetenekler arasında oldukça dikkat çeken isimler yer alıyor. Liste şöyle:
2015-2016 sezonunda İsviçre temsilcisi Basel'den Mohamed Elneny 12.5 milyon Euro'ya Arsenal'e gelmişti. Mısırlı futbolcu 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a da kiralanmıştı. Şu anda 30 yaşında olan Elneny, hala Arsenal forması giyiyor.
2016-2017 sezonu Bolton'dan 20 yaşındayken 3 milyon Euro'ya transfer edilen Rob Holding, hala Arsenal forması giyiyor. 27 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 6 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Piyasa değeri ise tam 10 milyon Euro.
Ocak 2018'de Yunan ekibi Pas Giannina'dan sadece 2.1 milyon Euro'ya alınan Konstantinos Mavropanos, şu anda 15 milyon euro'luk değeriyle Stuttgart'ta top koşturuyor…
2018-2019 sezonunda o dönem Ligue 2'de yer alan Lorient'te forma giyen Matteo Guendouzi, 8 milyon euro'ya mal olmuştu. 19 yaşında geldiği Arsenal'de 82 maça çıkan Fransız futbolcu, şimdi Marsilya'da istim üstünde ve 25 milyon euro'luk piyasa değeriyle göz dolduruyor.