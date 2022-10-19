En kötüsü Valerien İsmael! Beşiktaş’ın evine Fransız kaldı

Kartal'ın son şampiyonluğunda imzası bulunan Sergen Yalçın ise Dolmabahçe'de 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 2.23 puan ortalaması tutturdu. Listesinin 3. sırasında ise Önder Karaveli yer aldı. Vodafone Park'ta 7 maça çıktı. 4 galibiyet elde etti. Hiç kaybetmedi. 2.14 puan ortalaması ile mücadele etti.