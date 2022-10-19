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En kötüsü Valerien İsmael! Beşiktaş'ın evine Fransız kaldı

Süper Lig'de son olarak evinde Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta gündem Valerien İsmael... Fransız teknik adam aldığı sonuçların yanı sıra oynattığı futbolla da taraftarın hedefinde... Beşiktaş'ın evine de Fransız kalan Valerien İsmael istatistiklerde de kötü sıralamada yer aldı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
19.10.2022 13:40 - Son Güncelleme: 19.10.2022 13:40
En kötüsü Valerien İsmael! Beşiktaş’ın evine Fransız kaldı

Süper Lig'de son olarak evinde Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta gündem Valerien İsmael... Fransız teknik adam aldığı sonuçların yanı sıra oynattığı futbolla da taraftarın hedefine oturdu.

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En kötüsü Valerien İsmael! Beşiktaş’ın evine Fransız kaldı

Siyah-Beyazlılar'ın teknik patronu Valerien İsmael, iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 6 maçta 1 yenilgi alan İsmael, deplasmanlarda ise 4 maçta henüz yenilgiyle tanışmadı.

En kötüsü Valerien İsmael! Beşiktaş’ın evine Fransız kaldı

Tecrübeli teknik adamın bu sezon iç sahada oynadığı iki derbide de tutuk kalması taraftarı çıldırttı. Beşiktaş evinde Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını kazanamazken kötü futbol sergiledi. Evindeki son 3 maçında galibiyet yüzü göremedi.

En kötüsü Valerien İsmael! Beşiktaş’ın evine Fransız kaldı

Beşiktaş teknik direktörlerinin Vodafone Park'ta lig maçlarındaki puan ortalaması ise dikkat çekici... Siyah-Beyazlılar'a iki şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş, Kartal'da 42 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. İç sahada 2.51 puan ortalaması yakaladı.

En kötüsü Valerien İsmael! Beşiktaş’ın evine Fransız kaldı

Kartal'ın son şampiyonluğunda imzası bulunan Sergen Yalçın ise Dolmabahçe'de 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 2.23 puan ortalaması tutturdu. Listesinin 3. sırasında ise Önder Karaveli yer aldı. Vodafone Park'ta 7 maça çıktı. 4 galibiyet elde etti. Hiç kaybetmedi. 2.14 puan ortalaması ile mücadele etti.

En kötüsü Valerien İsmael! Beşiktaş’ın evine Fransız kaldı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, kısa macerasına 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sığdırdı. İç sahada 2 puan ortalaması yakaladı.

En kötüsü Valerien İsmael! Beşiktaş’ın evine Fransız kaldı

VALERİEN İSMAİL SON SIRADA YER ALDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael ise şu ana kadar evinde 4 galibiyet sevinci yaşarken 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 1.60 puan ortalaması ile 5 hoca arasında en kötü istatistiği yakaladı.

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