En kötüsü Valerien İsmael! Beşiktaş'ın evine Fransız kaldı
Süper Lig'de son olarak evinde Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta gündem Valerien İsmael... Fransız teknik adam aldığı sonuçların yanı sıra oynattığı futbolla da taraftarın hedefinde... Beşiktaş'ın evine de Fransız kalan Valerien İsmael istatistiklerde de kötü sıralamada yer aldı.
Süper Lig'de son olarak evinde Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta gündem Valerien İsmael... Fransız teknik adam aldığı sonuçların yanı sıra oynattığı futbolla da taraftarın hedefine oturdu.
Tecrübeli teknik adamın bu sezon iç sahada oynadığı iki derbide de tutuk kalması taraftarı çıldırttı. Beşiktaş evinde Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını kazanamazken kötü futbol sergiledi. Evindeki son 3 maçında galibiyet yüzü göremedi.
Beşiktaş teknik direktörlerinin Vodafone Park'ta lig maçlarındaki puan ortalaması ise dikkat çekici... Siyah-Beyazlılar'a iki şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş, Kartal'da 42 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. İç sahada 2.51 puan ortalaması yakaladı.
Kartal'ın son şampiyonluğunda imzası bulunan Sergen Yalçın ise Dolmabahçe'de 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 2.23 puan ortalaması tutturdu. Listesinin 3. sırasında ise Önder Karaveli yer aldı. Vodafone Park'ta 7 maça çıktı. 4 galibiyet elde etti. Hiç kaybetmedi. 2.14 puan ortalaması ile mücadele etti.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, kısa macerasına 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sığdırdı. İç sahada 2 puan ortalaması yakaladı.
VALERİEN İSMAİL SON SIRADA YER ALDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael ise şu ana kadar evinde 4 galibiyet sevinci yaşarken 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 1.60 puan ortalaması ile 5 hoca arasında en kötü istatistiği yakaladı.