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İstiklal'deki patlama sonrası Beşiktaş - Antalyaspor maçı iptal oldu!

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

13.11.2022 19:00 - Son Güncelleme: 13.11.2022 19:01
İstiklal’deki patlama sonrası Beşiktaş - Antalyaspor maçı iptal oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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İstiklal’deki patlama sonrası Beşiktaş - Antalyaspor maçı iptal oldu!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulunun, Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe erteleme kararı aldığı bildirildi.

İstiklal’deki patlama sonrası Beşiktaş - Antalyaspor maçı iptal oldu!

Açıklamada, "Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

İstiklal’deki patlama sonrası Beşiktaş - Antalyaspor maçı iptal oldu!

TARAFTARLARA 'STADYUMDAN AYRILIN' ÇAĞRISI
Bu arada Vodafone Park'ta karşılaşmanın ertelendiğine dair anons yapılırken, tribünlere giriş yapan taraftarlardan stattan ayrılmaları istendi.

İstiklal’deki patlama sonrası Beşiktaş - Antalyaspor maçı iptal oldu!

NE OLDU?
Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sıralarında bombalı bir saldırı gerçekleşti. Olayda ölüler ve yaralılar olduğu açıklanırken Başkan Erdoğan 'terör kokusu var' dedi.

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