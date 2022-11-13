İstiklal'deki patlama sonrası Beşiktaş - Antalyaspor maçı iptal oldu!
Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
13.11.2022 19:00 - Son Güncelleme: 13.11.2022 19:01
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulunun, Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe erteleme kararı aldığı bildirildi.