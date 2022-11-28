Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom da yarışa girdi! Flaş Onur Bulut hamlesi
Galatasaray ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında çok sayıda isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi. Cimbom'un transfer listesinde Onur Bulut da var.
Yönetim ismi son günlerde Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılan Kayserispor'un milli sağ beki Onur Bulut'u gündemine aldı. Gelen bilgilere göre Galatasaray'ın sezon başında Lyon'dan kadrosuna kattığı Leo Dubois için Juventus'tan resmi teklif geldi.
Hem Fransız sağ bek hem de Sarı-Kırmızılı yönetimin bu teklife sıcak baktığı ve Ocak ayında ayrılık yaşanabileceği öğrenildi. Galatasaray da bu gelişme üzerine Onur Bulut'un transferi için düğmeye bastı.
Yönetimin kısa süre içinde hem milli futbolcu hem de Kayserispor'la temasa geçmesi bekleniyor. Onur Bulut geçtiğimiz hafta kulübünden gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti. 28 yaşındaki futbolcu sezon sonunda serbest kalacağı için Kayserispor'un yüksek bir bonservis talebinin olması beklenmiyor.
Özellikle son iki sezonda yakaladığı müthiş çıkışla dikkatleri üzerine çeken Onur Bulut bu sezon 14 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Gösterdiği başarılı performansın ardından Milli Takım'a kadar yükselen yıldız futbolcu için Trabzonspor ve Beşiktaş da çok ciddi şekilde devrede.