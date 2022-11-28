Dünya Kupası’nda Messi ve arkadaşlarının sevinci ortalık karıştırdı! Canelo Alvarez’den tehdit gibi sözler: Karşıma çıkmasın
Dünya Kupası'nda Meksika'yı yenen Arjantin'in soyunma odasındaki sevinci ortalık karıştırdı. Sevinç sırasında Meksika bayrağının olması ve Messi'nin bayrağı ittiğine dair görüntüler, ünlü boksör Canelo Alvarez'i çileden çıkardı. Alvarez, Messi için "Karşıma çıkmasın" dedi.
28.11.2022 12:33 - Son Güncelleme: 28.11.2022 12:47
Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Arjantin ikinci maçında ise Meksika'yı 2-0 mağlup ederek eleştirilere set çekti.
Messi'nin istemeden de olsa Meksika bayrağını ittiği görüldü. Bu sahne, Meksika'nın ünlü boksörü Canelo Alvarez'i de bir hayli sinirlendirdi. Alvarez, yaptığı açıklamada Messi'ye adeta öfke kustu.
Meksikalı boksör Canelo Alvarez "Messi'yi, Meksika formasıyla yerleri silerken gördünüz değil mi? Messi, Tanrı'ya dua etsin ki onunla bir yerlerde karşılaşmayayım!" ifadelerini kullandı.