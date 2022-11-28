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Haberler Spor Dünya Kupası’nda Messi ve arkadaşlarının sevinci ortalık karıştırdı! Canelo Alvarez’den tehdit gibi sözler: Karşıma çıkmasın

Dünya Kupası’nda Messi ve arkadaşlarının sevinci ortalık karıştırdı! Canelo Alvarez’den tehdit gibi sözler: Karşıma çıkmasın

Dünya Kupası'nda Meksika'yı yenen Arjantin'in soyunma odasındaki sevinci ortalık karıştırdı. Sevinç sırasında Meksika bayrağının olması ve Messi'nin bayrağı ittiğine dair görüntüler, ünlü boksör Canelo Alvarez'i çileden çıkardı. Alvarez, Messi için "Karşıma çıkmasın" dedi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
28.11.2022 12:33 - Son Güncelleme: 28.11.2022 12:47
Dünya Kupası’nda Messi ve arkadaşlarının sevinci ortalık karıştırdı! Canelo Alvarez’den tehdit gibi sözler: Karşıma çıkmasın

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Arjantin ikinci maçında ise Meksika'yı 2-0 mağlup ederek eleştirilere set çekti.

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Dünya Kupası’nda Messi ve arkadaşlarının sevinci ortalık karıştırdı! Canelo Alvarez’den tehdit gibi sözler: Karşıma çıkmasın

Messi'nin önderliğinde Meksika'yı mağlup eden Tangocular'ın soyunma odasında ise büyük bir coşku hakimdi. Messi ve arkadaşları formalarını çıkartıp sevinirken yerde Meksika bayrağının olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Dünya Kupası’nda Messi ve arkadaşlarının sevinci ortalık karıştırdı! Canelo Alvarez’den tehdit gibi sözler: Karşıma çıkmasın

Messi'nin istemeden de olsa Meksika bayrağını ittiği görüldü. Bu sahne, Meksika'nın ünlü boksörü Canelo Alvarez'i de bir hayli sinirlendirdi. Alvarez, yaptığı açıklamada Messi'ye adeta öfke kustu.

Dünya Kupası’nda Messi ve arkadaşlarının sevinci ortalık karıştırdı! Canelo Alvarez’den tehdit gibi sözler: Karşıma çıkmasın

Meksikalı boksör Canelo Alvarez "Messi'yi, Meksika formasıyla yerleri silerken gördünüz değil mi? Messi, Tanrı'ya dua etsin ki onunla bir yerlerde karşılaşmayayım!" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası’nda Messi ve arkadaşlarının sevinci ortalık karıştırdı! Canelo Alvarez’den tehdit gibi sözler: Karşıma çıkmasın

Bu açıklamalar İngiliz medyasında da geniş yankı uyandırdı. İngiliz medyasından Dailymail manşetten verdiği haberde Meksikalı boksörün, Messi'yi tehdet ettiği sözlere yer verdi.

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