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Haberler Spor Son dakika Beşiktaş haberleri... Sol bek transferinde kötü haber! Arjantinli yıldız Enzo Diaz'ın akıbeti belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sol bek transferinde kötü haber! Arjantinli yıldız Enzo Diaz'ın akıbeti belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen Arjantinli sol bek oyuncusu Enzo Diaz ile ilgili son durum belli oldu.

Emrah Karalinç
takvim.com.tr
28.11.2022 10:25 - Son Güncelleme: 28.11.2022 10:25
Son dakika Beşiktaş haberleri... Sol bek transferinde kötü haber! Arjantinli yıldız Enzo Diaz’ın akıbeti belli oldu

Arjantin ekibi Tallares'in başkanlığını yapan Andres Fassi, Katar'da şu sıralar transfer için pazar ararken ülkedeki en iyi sol bek olarak tanımladığı Enzo Diaz için beklediği teklifi ilk 10 günlük süreçte alamadı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri... Sol bek transferinde kötü haber! Arjantinli yıldız Enzo Diaz’ın akıbeti belli oldu

ARJANTİN'DEN İKİ TEKLİF VAR
Tallares'in 4 milyon dolar değer biçtiği futbolcuya sadece Arjantin'den iki teklifin olduğu öğrenildi. Ayrıca Beşiktaş ile de anılan futbolcu için Tallares, transfer politikasını belirledi.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sol bek transferinde kötü haber! Arjantinli yıldız Enzo Diaz’ın akıbeti belli oldu

SÖZLEŞMESİNE İYİLEŞTİRME
Başkan Fassi, önümüzdeki 1 ay içinde bu konunun çözülmesi için uğraş verecek. 26 yaşındaki sol bek oyuncusu için istenilen şartlar oluşmazsa Tallares Kulübü futbolcunun sözleşmesini iyileştirme yoluna gidecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sol bek transferinde kötü haber! Arjantinli yıldız Enzo Diaz’ın akıbeti belli oldu

BEŞİKTAŞ'A SOĞUK BAKTILAR
Tallares, Beşiktaş opsiyonuna ise soğuk baktı. Oyuncu için Beşiktaş'ın şartları araştırdığı ancak; sürecin devam etmediği öğrenildi. Arjantin ekibine göre Türk takımları, ödeme konusunda güven vermiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sol bek transferinde kötü haber! Arjantinli yıldız Enzo Diaz’ın akıbeti belli oldu

FASSI, NEDEN TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR?
Tallares Kulübü daha önce Guido Herrera'yı 2020-21 sezonunda Yeni Malatyaspor'a kiralamıştı. Malatyaspor'da kaleci Herrera sadece 4 maçta 360 dakika süre alabildi. Daha sonra kulüpler arasındaki görüşmeden ayrılık kararı çıkmış, düzenli ödeme alamadığı belirtilen Herrera'nın sözleşmesi de feshedilmişti. Malatyaspor, Tallares'e toplam kiralama ücretinin yarısını ödemiş, Herrera ise ayrılığın gerçekleşmesi için alacaklarından feragat etmişti.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sol bek transferinde kötü haber! Arjantinli yıldız Enzo Diaz’ın akıbeti belli oldu

PEŞİN PARA İSTİYOR
Başkan Fassi önceki gün bu konuyla ilgili olarak, "Tallares'ten hiçbir oyuncu nakit ödeme yapılması dışında Türkiye'ye gitmeyecek. Şu anda Racing'den düşük bir teklif var. Enzo için son dakikaya kadar bekleyeceğiz" şeklinde bir açıklama yaptı. Beşiktaş, sol bek için başka alternatifleri değerlendirmeyi düşünüyor. Siyah-Beyazlılar'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sol bek transferinde kötü haber! Arjantinli yıldız Enzo Diaz’ın akıbeti belli oldu

ENZO DIAZ'IN PERFORMANSI
Beşiktaş ile anılan ancak; transferi artık arka planda kalan Enzo Hernan Diaz, 2022 sezonunda 48 maçta 3873 dakika süre aldı ve 2 gol 2 asist kaydetti. 1.75 boyundaki futbolcunun kontratı ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

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