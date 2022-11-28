Son dakika Beşiktaş haberleri... Sol bek transferinde kötü haber! Arjantinli yıldız Enzo Diaz'ın akıbeti belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen Arjantinli sol bek oyuncusu Enzo Diaz ile ilgili son durum belli oldu.
Arjantin ekibi Tallares'in başkanlığını yapan Andres Fassi, Katar'da şu sıralar transfer için pazar ararken ülkedeki en iyi sol bek olarak tanımladığı Enzo Diaz için beklediği teklifi ilk 10 günlük süreçte alamadı.
ARJANTİN'DEN İKİ TEKLİF VAR
Tallares'in 4 milyon dolar değer biçtiği futbolcuya sadece Arjantin'den iki teklifin olduğu öğrenildi. Ayrıca Beşiktaş ile de anılan futbolcu için Tallares, transfer politikasını belirledi.
FASSI, NEDEN TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR?
Tallares Kulübü daha önce Guido Herrera'yı 2020-21 sezonunda Yeni Malatyaspor'a kiralamıştı. Malatyaspor'da kaleci Herrera sadece 4 maçta 360 dakika süre alabildi. Daha sonra kulüpler arasındaki görüşmeden ayrılık kararı çıkmış, düzenli ödeme alamadığı belirtilen Herrera'nın sözleşmesi de feshedilmişti. Malatyaspor, Tallares'e toplam kiralama ücretinin yarısını ödemiş, Herrera ise ayrılığın gerçekleşmesi için alacaklarından feragat etmişti.
PEŞİN PARA İSTİYOR
Başkan Fassi önceki gün bu konuyla ilgili olarak, "Tallares'ten hiçbir oyuncu nakit ödeme yapılması dışında Türkiye'ye gitmeyecek. Şu anda Racing'den düşük bir teklif var. Enzo için son dakikaya kadar bekleyeceğiz" şeklinde bir açıklama yaptı. Beşiktaş, sol bek için başka alternatifleri değerlendirmeyi düşünüyor. Siyah-Beyazlılar'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.
ENZO DIAZ'IN PERFORMANSI
Beşiktaş ile anılan ancak; transferi artık arka planda kalan Enzo Hernan Diaz, 2022 sezonunda 48 maçta 3873 dakika süre aldı ve 2 gol 2 asist kaydetti. 1.75 boyundaki futbolcunun kontratı ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.