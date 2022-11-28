Son dakika Beşiktaş haberleri... Sol bek transferinde kötü haber! Arjantinli yıldız Enzo Diaz’ın akıbeti belli oldu

PEŞİN PARA İSTİYOR

Başkan Fassi önceki gün bu konuyla ilgili olarak, "Tallares'ten hiçbir oyuncu nakit ödeme yapılması dışında Türkiye'ye gitmeyecek. Şu anda Racing'den düşük bir teklif var. Enzo için son dakikaya kadar bekleyeceğiz" şeklinde bir açıklama yaptı. Beşiktaş, sol bek için başka alternatifleri değerlendirmeyi düşünüyor. Siyah-Beyazlılar'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.