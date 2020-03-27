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Son dakika Galatasaray haberleri | Bruma Galatasaray yolunda

Liepzig'den PSV'nin yolunu tutan Bruma, Hollanda ekibinde istenen performansı gösteremedi. Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle sol kanat için alternatif arayışlara başlayan Galatasaray'da Bruma ismi gündeme geldi.

27.03.2020 09:59 - Son Güncelleme: 27.03.2020 09:59
Son dakika Galatasaray haberleri | Bruma Galatasaray yolunda

Galatasaray'ın koronavirüs salgınının kulübü tehdit ettiği bu ortamda birinci önceliği futbol değil, transfer hiç değil... Ancak buna rağmen kulübün profesyonelleri işlerini evlerinden de olsa yapmaya devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Bruma Galatasaray yolunda

Sarı-kırmızılıların, Lepizig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumu, teknik direktör Fatih Terim'in bilgisi dahilinde kulüp profesyonelleri arasında masaya yatırıldı. PSV'nin büyük hayal kırıklığı olarak gördüğü Bruma'yı elden çıkarmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

Son dakika Galatasaray haberleri | Bruma Galatasaray yolunda

SATMAYI DÜŞÜNÜYOR
Cimbom, öncelikle Henry Onyekuru'yu yeniden kiralamak isterken bu durum şu aşamada zor görünüyor. Zira Monaco, Nijeryalı futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşünüyor ve bu nedenle kiralama formülüne sıcak bakmıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Bruma Galatasaray yolunda

Bu nedenle 18 yaşındayken Galatasaray'a katılan ve gelişimi yakından takip edilen Bruma yeniden gündeme girdi. Sarı- kırmızılı profesyonellerin, oyuncu ve menajeri nezdinde girişimlere başladığı, Onyekuru'nun durumunun netleşmesinin ardından görüşmelerin resmiyete döküleceği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Bruma Galatasaray yolunda

AYNI PARAYA GİTTİ
Galatasaray'ın 15 milyon euro'ya Leipzig'e sattığı Bruma, 1 Temmuz 2019 tarihinde aynı fiyatla PSV'ye dahil oldu. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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