Son dakika Galatasaray haberleri | Bruma Galatasaray yolunda
Liepzig'den PSV'nin yolunu tutan Bruma, Hollanda ekibinde istenen performansı gösteremedi. Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle sol kanat için alternatif arayışlara başlayan Galatasaray'da Bruma ismi gündeme geldi.
27.03.2020 09:59
- Son Güncelleme: 27.03.2020 09:59
Sarı-kırmızılıların, Lepizig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumu, teknik direktör Fatih Terim'in bilgisi dahilinde kulüp profesyonelleri arasında masaya yatırıldı. PSV'nin büyük hayal kırıklığı olarak gördüğü Bruma'yı elden çıkarmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.
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