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İtalya'daki corona virüs tablosunu sunucu Diletta Leotta açıkladı: Günün ilk ışıklarından sonuna kadar...

Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan corona virüs, çok kısa bir sürede tüm dünyaya yayıldı. İtalya ise anakara Çin'den daha çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Ülkede panik havası hakim, gelen görüntüler ise hiç iç açıcı değil. Corona virüsün en çok etkilediği branşlardan biri spor oldu. Sporcular corona virüse yakalandı, ligler durduruldu, ünlü isimler karantinaya alındı. Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerin başını çeken İtalya'daki durumu İtalyan spor sunucusu Diletta Leotta anlattı.

27.03.2020 17:26 - Son Güncelleme: 27.03.2020 17:26
İtalya'daki corona virüs tablosunu sunucu Diletta Leotta açıkladı: Günün ilk ışıklarından sonuna kadar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi İtalya oldu. Ülkede vaka sayısı 70 bine dayanırken 6.820 kişi salgından hayatını kaybetti.

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İtalya'daki corona virüs tablosunu sunucu Diletta Leotta açıkladı: Günün ilk ışıklarından sonuna kadar...

İtalya'da evde karantina altında kalan spor sunucusu Diletta Leotta ise corona virüs hakkında konuştu ve yaşadığı korkuyu paylaştı.

İtalya'daki corona virüs tablosunu sunucu Diletta Leotta açıkladı: Günün ilk ışıklarından sonuna kadar...

Leotta, corona virüs hakkında 'Korkuyorum!' derken şu sözleri kullandı;

İtalya'daki corona virüs tablosunu sunucu Diletta Leotta açıkladı: Günün ilk ışıklarından sonuna kadar...

Şu an yapabileceğimiz tek şey kendi sağlığımızı düşünmek. Sahadaki futbol oyuncuları gibi bizim de hayatta rollerimiz var ve bu virüse karşı takım halinde hareket etmeliyiz.

İtalya'daki corona virüs tablosunu sunucu Diletta Leotta açıkladı: Günün ilk ışıklarından sonuna kadar...

Günün ilk ışıklarından sonuna kadar sokakta ambulans siren sesi duyuyoruz. Hastaneler doldu taştı, artık yer bulunmuyor. Gerçekten çok endişeliyim.

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