İtalya'daki corona virüs tablosunu sunucu Diletta Leotta açıkladı: Günün ilk ışıklarından sonuna kadar...
Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan corona virüs, çok kısa bir sürede tüm dünyaya yayıldı. İtalya ise anakara Çin'den daha çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Ülkede panik havası hakim, gelen görüntüler ise hiç iç açıcı değil. Corona virüsün en çok etkilediği branşlardan biri spor oldu. Sporcular corona virüse yakalandı, ligler durduruldu, ünlü isimler karantinaya alındı. Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerin başını çeken İtalya'daki durumu İtalyan spor sunucusu Diletta Leotta anlattı.
27.03.2020 17:26
- Son Güncelleme: 27.03.2020 17:26
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