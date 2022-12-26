Adı Galatasaray’la anılıyordu! İspanyol basınından Depay için şok iddia! Tüm teklifleri bakın neden reddediyormuş!
Adı sürekli Galatasaray ile anılan Barcelona'nın Hollandalı forveti ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol medyası, Memphis Depay'ın takımdan kesinlikle ayrılacağını belirterek dikkat çekici bir tarihe işaret etti. Öte yandan gazete Depay'ın tüm teklifleri neden reddettiğini de açıkladı.
26.12.2022 11:59 - Son Güncelleme: 26.12.2022 11:59
İspanyol medyasından Marca, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Depay ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Barcelona yönetimi ise kış transfer döneminde onu satmayı planlıyor. Böylece ondan maddi kazanç elde etmek istiyor. Marca, Barcelona'nın Depay'ın transfer planı nedeniyle çaresiz olduğunu belirtti.
Avrupa'nın önemli kulüplerinin ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Depay ve kulübünün bundan sonra yapacağı hamleler ise merak ediliyor.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Memphis Depay, Dünya Kupası maçları da dahil bu sezon forma giydiği 12 karşılaşmada 5 gol atarken 1 asist yaptı.