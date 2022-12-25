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Beşiktaş'ın eski golcüsü Larin'den sürpriz transfer! Yeni adresini duyurdular

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kariyerine Belçika ekibi Club Brugge'de devam eden Cyle Larin, kötü performansının ardından sert eleştirilere maruz kalmıştı. İspanyollar, Larin ile ilgili dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya attı.

Emrah Karalinç
takvim.com.tr
25.12.2022 13:27 - Son Güncelleme: 25.12.2022 13:27
Beşiktaş’ın eski golcüsü Larin’den sürpriz transfer! Yeni adresini duyurdular

İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Cadiz, Kanadalı golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde futbolcunun takım adına iyi bir seçenek olduğu ifade edildi.

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Beşiktaş’ın eski golcüsü Larin’den sürpriz transfer! Yeni adresini duyurdular

OYNADIĞI TAKIMLAR
Yakın zamanda Larin ile Cadiz arasında bir görüşme gerçekleşecek. Bilindiği üzere 27 yaşındaki Jamaika asıllı Kanadalı golcü, Beşiktaş, Zulte Waregem ve Orlando City gibi farklı kulüplerde forma giymişti.

Beşiktaş’ın eski golcüsü Larin’den sürpriz transfer! Yeni adresini duyurdular

'TRANSFER SÜRPRİZ OLMAZ'
Bu arada Estadio Deportivo'da yer alan Larin analizinde, "Larin, 1,90 boyunda olmasına rağmen toplu ve topsuz alanda hızlı ve çevik bir oyuncu. 6 milyon euro bir bedeli var. Cadiz'e katılması sürpriz olmayacaktır" ifadeleri dikkati çekti.

Beşiktaş’ın eski golcüsü Larin’den sürpriz transfer! Yeni adresini duyurdular

LARİN'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş kariyerinde 109 resmi maçta forma giyen Cyle Larin, 39 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Larin, Brugge'de ise bu sezon 13 maçta 1 gol atabildi.

Beşiktaş’ın eski golcüsü Larin’den sürpriz transfer! Yeni adresini duyurdular

AYRILIK SÖZLERİ
Larin ayrılık açıklamasında, "Beraber birçok şeyi başardık, kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef şimdi veda zamanı. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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