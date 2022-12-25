Beşiktaş'ın eski golcüsü Larin'den sürpriz transfer! Yeni adresini duyurdular
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kariyerine Belçika ekibi Club Brugge'de devam eden Cyle Larin, kötü performansının ardından sert eleştirilere maruz kalmıştı. İspanyollar, Larin ile ilgili dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya attı.
25.12.2022 13:27 - Son Güncelleme: 25.12.2022 13:27
LARİN'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş kariyerinde 109 resmi maçta forma giyen Cyle Larin, 39 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Larin, Brugge'de ise bu sezon 13 maçta 1 gol atabildi.
AYRILIK SÖZLERİ
Larin ayrılık açıklamasında, "Beraber birçok şeyi başardık, kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef şimdi veda zamanı. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.