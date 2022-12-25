Beşiktaş’ın eski golcüsü Larin’den sürpriz transfer! Yeni adresini duyurdular

'TRANSFER SÜRPRİZ OLMAZ'

Bu arada Estadio Deportivo'da yer alan Larin analizinde, "Larin, 1,90 boyunda olmasına rağmen toplu ve topsuz alanda hızlı ve çevik bir oyuncu. 6 milyon euro bir bedeli var. Cadiz'e katılması sürpriz olmayacaktır" ifadeleri dikkati çekti.