Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! İtalyan gazeteci duyurdu
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ara transfer döneminin bitmesine birkaç gün kala henüz bir hamle yapamayan Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandırıldı. Sarı-lacivertli ekibin gündeminde olduğu iddia edilen Roberto Gagliardini ile ilgili ise İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
31.01.2022 15:31
- Son Güncelleme: 31.01.2022 15:31
Süper Lig'de bu sezon ilk yarı itibarıyla beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli takımın gündemine birçok isim gelirken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira flaş bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Roberto Gagliardini, 2017'de Atalanta'dan Inter'e transfer olmuştu.