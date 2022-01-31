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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! İtalyan gazeteci duyurdu

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ara transfer döneminin bitmesine birkaç gün kala henüz bir hamle yapamayan Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandırıldı. Sarı-lacivertli ekibin gündeminde olduğu iddia edilen Roberto Gagliardini ile ilgili ise İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

31.01.2022 15:31 - Son Güncelleme: 31.01.2022 15:31
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! İtalyan gazeteci duyurdu

Süper Lig'de bu sezon ilk yarı itibarıyla beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli takımın gündemine birçok isim gelirken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira flaş bir paylaşım yaptı.

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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! İtalyan gazeteci duyurdu

Schira sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son söylentilere rağmen, Fenerbahçe ile Gagliardini arasında bir görüşme yok. O Inter'de kalacak" ifadelerini kullandı.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! İtalyan gazeteci duyurdu

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Roberto Gagliardini, 2017'de Atalanta'dan Inter'e transfer olmuştu.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! İtalyan gazeteci duyurdu

27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

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