Son dakika Galatasaray haberleri... Avrupa’nın gözü Kerem Aktürkoğlu’nda! İşte Kerem’in gözde olmasının nedeni!

Beşiktaş derbisinde attığı iki şık golle Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Kerem Aktürkoğlu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük ses getirdi. Genç yıldız başta Lyon, Atletico Madrid ve Dortmund olmak üzere birçok önemli kulübün transfer listesine girdi.