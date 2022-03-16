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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Avrupa'nın gözü Kerem Aktürkoğlu'nda! İşte Kerem'in gözde olmasının nedeni!

Son dakika Galatasaray haberleri... Avrupa'nın gözü Kerem Aktürkoğlu'nda! İşte Kerem'in gözde olmasının nedeni!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme tehlikesi yaşayan Galatasaray, önce Barcelona maçında sonra da Beşiktaş maçındaki performansıyla göz doldurdu. Cimbom'un oyunuyla en dikkat çeken yıldızı ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
16.03.2022 11:21 - Son Güncelleme: 16.03.2022 11:22
Son dakika Galatasaray haberleri... Avrupa’nın gözü Kerem Aktürkoğlu’nda! İşte Kerem’in gözde olmasının nedeni!

Beşiktaş derbisinde attığı iki şık golle Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Kerem Aktürkoğlu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük ses getirdi. Genç yıldız başta Lyon, Atletico Madrid ve Dortmund olmak üzere birçok önemli kulübün transfer listesine girdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Avrupa’nın gözü Kerem Aktürkoğlu’nda! İşte Kerem’in gözde olmasının nedeni!

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 28 maça çıkan Kerem 8 gol ve 5 asistle direkt 13 gole direkt etki yapmayı başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Avrupa’nın gözü Kerem Aktürkoğlu’nda! İşte Kerem’in gözde olmasının nedeni!

Milli futbolcu, Süper Lig ile Avrupa'nın 5 büyük ligindeki 23 yaş ve altındaki kanat oyuncuları dikkate aldığında en çok gole katkı yapan 5 oyuncudan birisi oldu. Kerem Aktürkoğlu birçok uluslararası yıldızı bu alanda solladı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Avrupa’nın gözü Kerem Aktürkoğlu’nda! İşte Kerem’in gözde olmasının nedeni!

Listenin zirvesinde Real Madrid'in Brezilyalı süper starı Vinicius Junior yer alıyor. Sambacı bu sezon La Liga'da 14 gol ve 9 asistle 23 gole katkıda bulundu.

Son dakika Galatasaray haberleri... Avrupa’nın gözü Kerem Aktürkoğlu’nda! İşte Kerem’in gözde olmasının nedeni!

Kerem Aktürkoğlu bu sezon yakaladığı istatistiklerle Avrupa'nın 23 yaş altındaki en değerli kanat oyuncularından birisi olmayı başardı. Genç yıldız böylece bir anda transferin de gözdesi durumuna geldi.

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