Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor! Değerini katladı

ŞİMDİLİK 'EN PAHALISI' BADOU NDIAYE

Geçtiğimiz aralık ayında Kerem'in maaşına zam yapan Galatasaray sözleşmesini de 2026 yılına kadar uzatmıştı. Başarılı futbolcuyu şimdilik göndermeye niyeti olmayan sarı-kırmızılıların ancak 20 milyon euro üzerinde bir teklif gelmesi halinde satışa onay verebileceği belirtiliyor.