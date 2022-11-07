Jorge Jesus’tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11’leri...

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile Polonya'da oynanan karşılaşmada yedek soyunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Joao Pedro, Emre Mor, Miha Zajc ve Ezgjan Alioski gibi isimlerin bugün ilk onbirde başlama ihtimalleri yüksek. Sakatlığını atlatmasına rağmen son iki karşılaşmada kulübeden çıkamayan Joshua King'in de bu akşam forma şansı bulması ön görüler arasında.

İŞTE FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ