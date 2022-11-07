Jorge Jesus'tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 13. hafta heyecanı bugün sona erecek. Ligde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Dünya Kupası öncesi kalan 2 maçını da kazanarak araya rahat girmek isteyen sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus kritik maç öncesi kadroyu belirledi. İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri...
07.11.2022 13:05 - Son Güncelleme: 07.11.2022 13:05
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile Polonya'da oynanan karşılaşmada yedek soyunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Joao Pedro, Emre Mor, Miha Zajc ve Ezgjan Alioski gibi isimlerin bugün ilk onbirde başlama ihtimalleri yüksek. Sakatlığını atlatmasına rağmen son iki karşılaşmada kulübeden çıkamayan Joshua King'in de bu akşam forma şansı bulması ön görüler arasında.
İŞTE FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ