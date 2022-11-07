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Haberler Spor Jorge Jesus'tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri...

Jorge Jesus'tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 13. hafta heyecanı bugün sona erecek. Ligde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Dünya Kupası öncesi kalan 2 maçını da kazanarak araya rahat girmek isteyen sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus kritik maç öncesi kadroyu belirledi. İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri...

07.11.2022 13:05 - Son Güncelleme: 07.11.2022 13:05
Jorge Jesus’tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11’leri...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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Jorge Jesus’tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11’leri...

Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider girmişti. Hedef kazanıp seriyi sürdürmek. Teknik direktör Jorge Jesus ve öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçtan (Sivasspor ile Giresunspor) 6 puan alarak zirvede rakipleriyle farkı iyice açmak istiyor.

Jorge Jesus’tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11’leri...

YİNE ROTASYON OLACAK
Jorge Jesus'un kadroda savunma ve kaleci Altay dışında yine geniş çaplı rotasyona gitmesi bekleniyor...

Jorge Jesus’tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11’leri...

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile Polonya'da oynanan karşılaşmada yedek soyunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Joao Pedro, Emre Mor, Miha Zajc ve Ezgjan Alioski gibi isimlerin bugün ilk onbirde başlama ihtimalleri yüksek. Sakatlığını atlatmasına rağmen son iki karşılaşmada kulübeden çıkamayan Joshua King'in de bu akşam forma şansı bulması ön görüler arasında.

İŞTE FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Jorge Jesus’tan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe-Sivasspor maçı muhtemel 11’leri...

FENERBAHÇE
Altay

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