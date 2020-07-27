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Son dakika Galatasaray haberleri | ABD'de gündem Radamel Falcao! Forması basıldı ve...

Sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ancak bekleneni veremeyen Falcao'nun kulüpteki geleceği yılan hikayesine dönerken, Amerika'da ilginç şeyler yaşanıyor. Falcao'nu adının transfer söylentilerine karıştığı David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miamili taraftarlar, Falcao için adeta çılgına dönerken; Miami shoplarda Falcao isimli formalar satışa çıkarıldı.

27.07.2020 12:00 - Son Güncelleme: 27.07.2020 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





