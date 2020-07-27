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Son dakika Galatasaray haberleri | ABD'de gündem Radamel Falcao! Forması basıldı ve...
Son dakika Galatasaray haberleri | ABD'de gündem Radamel Falcao! Forması basıldı ve...
Sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ancak bekleneni veremeyen Falcao'nun kulüpteki geleceği yılan hikayesine dönerken, Amerika'da ilginç şeyler yaşanıyor. Falcao'nu adının transfer söylentilerine karıştığı David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miamili taraftarlar, Falcao için adeta çılgına dönerken; Miami shoplarda Falcao isimli formalar satışa çıkarıldı.
27.07.2020 12:00
- Son Güncelleme: 27.07.2020 12:00
Sezon başında Monaco'dan büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sürekli yaşadığı sakatlıklar ve inişli çıkışlı form durumu nedeniyle istenilen istikrarı tutturamamıştı.
Sarı kırmızılı camianın kendisinden çok şey beklemesine karşın yetersiz kalan Falcao için ayrılık çanları kısa süre önce çalmaya başlamıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından David Beckham'ın takımı Inter Miami'nin, Falcao ile ilgilendiği haberleri medyaya yansıdı ve sonrasında olanlar oldu...
Kolombiya basını, yaşanan olayları haberleştirdi ve Amerika'daki Falcao çılgınlığını anlattı. Haber şu şekilde oldu;
"Bu transfer söylentisi bir rüya gibi. MLS kulübü Inter Miami'nin yeni sahibi David Beckham'ın, Florida kulübüne Radamel Falcao ve James Rodriguez'i getireceği söyleniyor.