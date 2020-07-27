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Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte yeni formalar ve fiyatı...

Süper Lig'i 6.sırada tamamlayan Galatasaray'da, yeni sezon öncesinde takımdaki kiralık ve sözleşmesi sona eren oyuncular sarı kırmızılı takımla vedalaştı, takıma takviye yapmak için transfer çalışmaları başladı. Gelecek sezon için en çok merak edilenlerden biri formalardı. Cim bom da bugün GS Store internet sitesinden daha tanıtımı yapılmadan formaları satışa çıkardı. İşte Galatasaray'ın yeni formaları ve fiyatı...

27.07.2020 13:14 - Son Güncelleme: 27.07.2020 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





