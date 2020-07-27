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Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte yeni formalar ve fiyatı...

Süper Lig'i 6.sırada tamamlayan Galatasaray'da, yeni sezon öncesinde takımdaki kiralık ve sözleşmesi sona eren oyuncular sarı kırmızılı takımla vedalaştı, takıma takviye yapmak için transfer çalışmaları başladı. Gelecek sezon için en çok merak edilenlerden biri formalardı. Cim bom da bugün GS Store internet sitesinden daha tanıtımı yapılmadan formaları satışa çıkardı. İşte Galatasaray'ın yeni formaları ve fiyatı...

27.07.2020 13:14 - Son Güncelleme: 27.07.2020 13:14
Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte yeni formalar ve fiyatı...

Galatasaray ve Nike, 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıttı.

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Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte yeni formalar ve fiyatı...

İşte sarı-kırmızılıların resmi siteden yaptığı açıklama...

Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte yeni formalar ve fiyatı...

"İç saha forma tasarımı, Galatasaray'ın klasik parçalısına yeni bir soluk getiriyor."

Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte yeni formalar ve fiyatı...

"Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor."

Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte yeni formalar ve fiyatı...

"Dış saha forması da ateş temasından ilham almaya devam ediyor. Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilen tasarım ateşin kıvılcımlarını barındırıyor. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini alıyor."

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