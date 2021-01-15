Galatasaray Fenerbahçe arasında transfer savaşı! Fatih Terim istedi Emre Belözoğlu araya girdi

İKİSİNİ DE ALIRIM

Başkan Mustafa Cengiz, dün yaptığı açıklamalarda, "Ben yazarım çekleri Mayıs sonrasına İrfan Can'ı da alırım hepsini de alırım. Ondan sonra da hadi bana eyvallah derim ama ben bunu kesinlikle yapmam. Galatasaray'ın geleceğini karartmam" ifadelerini kullanmıştı.