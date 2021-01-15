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Galatasaray Fenerbahçe arasında transfer savaşı! Fatih Terim istedi Emre Belözoğlu araya girdi
Galatasaray Fenerbahçe arasında transfer savaşı! Fatih Terim istedi Emre Belözoğlu araya girdi
Son dakika spor haberleri | Son yıllarda transfer döneminde sıkça karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe, bir kez daha yarışa girdi. Fatih Terim'in yönetimden istediği genç orta saha için, Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu da devreye girdi. O isim ve transfer görüşmelerine ilişkin detaylar da ortaya çıktı.
15.01.2021 11:39
- Son Güncelleme: 15.01.2021 11:39
Ara transfer döneminin resmen açılmasıyla hareketlilik başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer atacağı adımlar merak edilirken ezeli rakipler transferde yeniden karşı karşıya geldi.
Galatasaray'da ara transfer dönemi yine krizler eşliğinde başladı. Fatih Terim ve yönetimin transferde nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu...
TERİM İSTEDİĞİ İSİMLERİ AÇIKLADI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçının hemen ardından transferde istediği oyuncuları teker teker sıralamış ve tarihte ilk kez basın toplantısında transfer için isim vererek konuşmuştu.
İRFAN VE VISCA DA LİSTEDE
Galatasaray'ın istediği isimler arasında Medipol Başakşehir'in iki yıldızı İrfan Can Kahveci ve Edin Visca da yer alıyordu.
İKİSİNİ DE ALIRIM
Başkan Mustafa Cengiz, dün yaptığı açıklamalarda, "Ben yazarım çekleri Mayıs sonrasına İrfan Can'ı da alırım hepsini de alırım. Ondan sonra da hadi bana eyvallah derim ama ben bunu kesinlikle yapmam. Galatasaray'ın geleceğini karartmam" ifadelerini kullanmıştı.