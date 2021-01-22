Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kararını verdi!
Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak için yarışan Galatasaray, büyük umutlarla renklerine kattığı Radamel Falcao'dan beklediğini alamadı. Sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı gündemde olan Falcao kararını verdi. Peki Falcao Galatasaray'dadn ayrılacak mı?
22.01.2021 12:52
- Son Güncelleme: 22.01.2021 12:52
Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar yüzünden beklenilen performansı veremeyen Radamel Falcao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...
Sarı kırmızılılar uzun süredir Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile yollarını ayırmak isterken, yıldız oyuncuya talipler de çıkmıştı.
Falcao, gelen taliplerin ardından Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili kararını da verdi.
Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Falcao'nun geleceğiyle alakalı Arjantin basınından çarpıcı bir iddia geldi.
DÖNMEK İSTİYOR
TNT Sports'un haberine göre, tecrübeli futbolcu, Güney Amerika'ya geri dönmek istiyor.