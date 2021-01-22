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Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kararını verdi!

Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak için yarışan Galatasaray, büyük umutlarla renklerine kattığı Radamel Falcao'dan beklediğini alamadı. Sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı gündemde olan Falcao kararını verdi. Peki Falcao Galatasaray'dadn ayrılacak mı?

22.01.2021 12:52 - Son Güncelleme: 22.01.2021 12:52
Son dakika Galatasaray GS transfer haberi: Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kararını verdi!

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar yüzünden beklenilen performansı veremeyen Radamel Falcao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Son dakika Galatasaray GS transfer haberi: Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kararını verdi!

Sarı kırmızılılar uzun süredir Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile yollarını ayırmak isterken, yıldız oyuncuya talipler de çıkmıştı.

Son dakika Galatasaray GS transfer haberi: Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kararını verdi!

Falcao, gelen taliplerin ardından Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili kararını da verdi.

Son dakika Galatasaray GS transfer haberi: Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kararını verdi!

Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Falcao'nun geleceğiyle alakalı Arjantin basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Son dakika Galatasaray GS transfer haberi: Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kararını verdi!

DÖNMEK İSTİYOR

TNT Sports'un haberine göre, tecrübeli futbolcu, Güney Amerika'ya geri dönmek istiyor.