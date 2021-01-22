Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kararını verdi!

Son dakika Galatasaray (GS) transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak için yarışan Galatasaray, büyük umutlarla renklerine kattığı Radamel Falcao'dan beklediğini alamadı. Sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı gündemde olan Falcao kararını verdi. Peki Falcao Galatasaray'dadn ayrılacak mı?

22.01.2021 12:52 - Son Güncelleme: 22.01.2021 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





