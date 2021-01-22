Galatasaray'dan sürpriz forvet atağı! Diagne'nin yerine İtalyan golcü

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de evinde oynadığı son 2 karşılaşmada 12 gol atarak rakiplerine gözdağı veren Galatasaray, transfer çalışmalarına da büyük bir titizlikle devam ediyor. Golcüsü Diagne'nin İngiltere'den talipleri olması sonrası forvet arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip eski gözdesi İtalyan golcünün peşine düştü.

22.01.2021 11:59 - Son Güncelleme: 22.01.2021 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





