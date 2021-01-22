Galatasaray'dan sürpriz forvet atağı! Diagne'nin yerine İtalyan golcü
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de evinde oynadığı son 2 karşılaşmada 12 gol atarak rakiplerine gözdağı veren Galatasaray, transfer çalışmalarına da büyük bir titizlikle devam ediyor. Golcüsü Diagne'nin İngiltere'den talipleri olması sonrası forvet arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip eski gözdesi İtalyan golcünün peşine düştü.
22.01.2021 11:59
- Son Güncelleme: 22.01.2021 11:59
Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Denizlispor'u 6-1 yenen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılı takım, beklentilerin altında kalan golcüleri Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin alternatifini buldu.
Cimbom, bu iki ismin yerine İtalya'nın Torino takımında top koşturan Simone Zaza'yı gündemine aldı.
Çok gizli yürütülen transfer görüşmelerinde son iki günde önemli aşama kaydedildi.
İngiliz kulübü West Bromwich'in gündemindeki Diagne için 1 milyon euro kiralama bedeli talep eden Cimbom, Senegalli golcünün yerine Torino'dan Zaza'yı kiralayacak.