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Haberler Spor SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Marcao yorumu: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın

SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Marcao yorumu: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın

Son dakika haberleri... Giresunspor - Galatasaray maçında Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması maçın önüne geçen hamleydi. Marcao, dün konuyla ilgili özür dilerken Başkan Burak Elmas da konuştu. Elmas "Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla hepsiyle görüşerek bu mevzuyu aile içinde gerektiği şekilde gereken cezayı vereceğiz ama dediğim gibi başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın. Galatasaray çok büyük bir aile ve biz aile olarak bu tür sorunları Galatasaray değerlerine uygun halletmenin yolunu zaten biliyoruz" dedi. İşte Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgası ve perde arkası...

18.08.2021 17:00 - Son Güncelleme: 18.08.2021 17:10
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Marcao yorumu: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında GZT Giresunspor maçında yaşanan olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak kesinlikle tasvip etmedikleri olay ilgili olarak disiplin sürecini başlattıklarını ifade eden Elmas, bu konunun Galatasaray'ın iç meselesi olduğunu ve gereken cezayı vereceklerini vurguladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Marcao yorumu: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın

"GALATASARAY İLE UĞRAŞMASINLAR"
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Elmas, konuyla ilgili olarak, "Biz zaten yönetim olarak kesinlikle tasvip etmediğimiz bir olay olduğunu belirttik. Bizim bir kulüp içi disiplin talimatımız var.

SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Marcao yorumu: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın

Bu disiplin talimatı gereği yapılması gereken, örneğin savunma alma, bu savunma sonrası teknik heyet raporu alma ve bunun sonucunda gerekli yaptırımları yapmak üzere net belirtilmiş konularımız var. Biz disiplin sürecini kulübümüz içerisinde çalıştırmaya başladık.

SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Marcao yorumu: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın

Fakat burada şunu da belirtmek isterim; tabii ki dışarıda gelişen olayları çok yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir ve dışarıda sadece kendi hevesleri için Galatasaray'da alınması gereken aksiyonlarda kimse Galatasaray'a dikte edemez.

SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Marcao yorumu: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın

Özellikle bazı televizyonlarda bazı yorumcular yaptığı seviyesiz yorumlara cevap vermiyor oluşumuz, nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Gerekli olduğu zaman en sert tepkiyi veririz ama herkes de dikkatli olsun. Galatasaray ile uğraşmasınlar. Biz tasvip etmediğimiz konuda iç cezai işlemleri başlattık.

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