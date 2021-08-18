SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Marcao yorumu: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın

Fakat burada şunu da belirtmek isterim; tabii ki dışarıda gelişen olayları çok yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir ve dışarıda sadece kendi hevesleri için Galatasaray'da alınması gereken aksiyonlarda kimse Galatasaray'a dikte edemez.