SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Marcao yorumu: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın
Son dakika haberleri... Giresunspor - Galatasaray maçında Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması maçın önüne geçen hamleydi. Marcao, dün konuyla ilgili özür dilerken Başkan Burak Elmas da konuştu. Elmas "Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla hepsiyle görüşerek bu mevzuyu aile içinde gerektiği şekilde gereken cezayı vereceğiz ama dediğim gibi başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın. Galatasaray çok büyük bir aile ve biz aile olarak bu tür sorunları Galatasaray değerlerine uygun halletmenin yolunu zaten biliyoruz" dedi. İşte Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgası ve perde arkası...
18.08.2021 17:00
- Son Güncelleme: 18.08.2021 17:10
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında GZT Giresunspor maçında yaşanan olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak kesinlikle tasvip etmedikleri olay ilgili olarak disiplin sürecini başlattıklarını ifade eden Elmas, bu konunun Galatasaray'ın iç meselesi olduğunu ve gereken cezayı vereceklerini vurguladı.