Fenerbahçe'de kriz kapıda! Pereira'dan fitili ateşleyen hamle
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlarken, Pereira'nın takımla ilgili tasarrufları gündem olmaya devam ediyor. Portekizli teknik adamın yerli oyunculara uyguladığı yaptırımlar takımda şok etkisi yaptı. Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakan Pereira'nın Ozan Tufan'ı da kadroda düşünmediğini yönetime bildirmesi takım içinde krizin fitilini ateşledi.
18.08.2021 11:23
- Son Güncelleme: 18.08.2021 11:25
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira şu ana kadar aldığı kararlarla gündeme oturmayı başardı. Portekizli hocanın özellikle bazı yerli futbolcularla ilgili yaptırımları şok etkisi yarattı.