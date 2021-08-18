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Fenerbahçe'de kriz kapıda! Pereira'dan fitili ateşleyen hamle

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlarken, Pereira'nın takımla ilgili tasarrufları gündem olmaya devam ediyor. Portekizli teknik adamın yerli oyunculara uyguladığı yaptırımlar takımda şok etkisi yaptı. Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakan Pereira'nın Ozan Tufan'ı da kadroda düşünmediğini yönetime bildirmesi takım içinde krizin fitilini ateşledi.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
18.08.2021 11:23 - Son Güncelleme: 18.08.2021 11:25
Fenerbahçe’de kriz kapıda! Pereira’dan fitili ateşleyen hamle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira şu ana kadar aldığı kararlarla gündeme oturmayı başardı. Portekizli hocanın özellikle bazı yerli futbolcularla ilgili yaptırımları şok etkisi yarattı.

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Fenerbahçe’de kriz kapıda! Pereira’dan fitili ateşleyen hamle

Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakan, Ozan Tufan'ı ise takımda düşünmediğini yönetime bildiren Portekizli hocanın aldığı şok kararlar takım içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Fenerbahçe’de kriz kapıda! Pereira’dan fitili ateşleyen hamle

Alınan bilgilere göre Pereira'nın Caner, Sinan ve Ozan'la ilgili tutumu Samandıra'da gerilimi artırdı.

Fenerbahçe’de kriz kapıda! Pereira’dan fitili ateşleyen hamle

Başta İrfan Can, Mert Hakan ve Serdar Aziz olmak üzere yerli futbolcuların Portekizli hocanın kararlarından son derece rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’de kriz kapıda! Pereira’dan fitili ateşleyen hamle

Hatta Ozan Tufan'ın Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasına tepki gösterdiği ve ayrılık sürecinin bu olaydan sonra başladığı iddia ediliyor.

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