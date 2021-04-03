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Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk kez konuşan Erol Bulut'tan flaş açıklamalar: 2-3 tanesini ben istedim

Son dakika haberi! Fenerbahçe ligde milli araya girilmesiyle beraber teknik direktör Erol Bulut'u gönderme kararı almış ve yerine Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nu, teknik sorumlu olarak göreve getirmişti. Erol Bulut, ayrılığı sonrası herhangi bir açıklama yapmamış ve sessizliğini korumuştu. Bulut günler sonra ilk kez konuştu. Kanarya'nın son 4 yılın en başarılı sezonunu geçirdiğini belirten Bulut, "Fenerbahçe halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var." dedi.

03.04.2021 14:40 - Son Güncelleme: 03.04.2021 14:40
Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk kez konuşan Erol Bulut'tan flaş açıklamalar: 2-3 tanesini ben istedim

22 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe'de sürpriz kayıplar işi zorlaştırdı. Alınan sonuçların ardından sarı-lacivertli kulüp, Erol Bulut ile yolları ayırıp göreve Emre Belözoğlu'nu getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk kez konuşan Erol Bulut'tan flaş açıklamalar: 2-3 tanesini ben istedim

AURELIO VE VOLKAN DEVAM
Erol Bulutun yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek.

Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk kez konuşan Erol Bulut'tan flaş açıklamalar: 2-3 tanesini ben istedim

BULUT SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Beşiktaş derbisi sonrası görevinden ayrılan Erol Bulut, Fenerbahçe ile olan veda sürecini yakın çevresiyle paylaştı. Sarı-lacivertli takımı 59 puanla ligde 3. sırada bırakan Bulut'un özellikle şampiyonluk yarışındaki şanslarının devam ederken ayrılmasına dikkat çektiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk kez konuşan Erol Bulut'tan flaş açıklamalar: 2-3 tanesini ben istedim

"BÖYLE ERKEN BİR AYRILIK BEKLEMİYORDUM"
Bu sezon 21 takımlı bir lig oynandığını ve son 4 yıldaki en iyi puan ortalaması yakaladıklarını anımsatan 45 yaşındaki teknik adamın, "Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Görevi bıraktığımız şu zamana bakarsak Fenerbahçe halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var.

Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk kez konuşan Erol Bulut'tan flaş açıklamalar: 2-3 tanesini ben istedim

"SON 4 YILIN EN İYİ PUAN ORTALAMASINI YAKALAMIŞIZ"
Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tutmaya çalıştık ve tuttuk. Puan ortalamamıza bakılırsa da son 4 yılın en iyi puan ortalamasını yakalamışız. 30 haftaların ortalamalarına baktığınızda son 4 yılın en iyisiyiz.