Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk kez konuşan Erol Bulut'tan flaş açıklamalar: 2-3 tanesini ben istedim
Son dakika haberi! Fenerbahçe ligde milli araya girilmesiyle beraber teknik direktör Erol Bulut'u gönderme kararı almış ve yerine Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nu, teknik sorumlu olarak göreve getirmişti. Erol Bulut, ayrılığı sonrası herhangi bir açıklama yapmamış ve sessizliğini korumuştu. Bulut günler sonra ilk kez konuştu. Kanarya'nın son 4 yılın en başarılı sezonunu geçirdiğini belirten Bulut, "Fenerbahçe halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var." dedi.
03.04.2021 14:40
- Son Güncelleme: 03.04.2021 14:40
BULUT SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Beşiktaş derbisi sonrası görevinden ayrılan Erol Bulut, Fenerbahçe ile olan veda sürecini yakın çevresiyle paylaştı. Sarı-lacivertli takımı 59 puanla ligde 3. sırada bırakan Bulut'un özellikle şampiyonluk yarışındaki şanslarının devam ederken ayrılmasına dikkat çektiği aktarıldı.
"BÖYLE ERKEN BİR AYRILIK BEKLEMİYORDUM"
Bu sezon 21 takımlı bir lig oynandığını ve son 4 yıldaki en iyi puan ortalaması yakaladıklarını anımsatan 45 yaşındaki teknik adamın, "Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Görevi bıraktığımız şu zamana bakarsak Fenerbahçe halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var.