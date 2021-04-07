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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş Ömer Faruk Beyaz hamlesi!

Son dakika haberi! Fenerbahçe'de Futbol A Takım direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu ilk sınavında Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor engelini aşmayı bildi. Hem saha içi hem saha dışı konularda yönetime görüşlerini bildiren Teknik Sorumlu Belözoğlu'ndan flaş Ömer Faruk Beyaz hamlesi geldi. Beyaz, daha önce Belözoğlu'nun tüm çabalarına rağmen sarı-lacivertlilere imza atmamıştı.

07.04.2021 10:17 - Son Güncelleme:
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş Ömer Faruk Beyaz hamlesi!

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından takımın başına Emre Belözoğlu getirilmişti. Sarı-lacivertlilerde Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte hem saha içinde hem de saha dışında flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş Ömer Faruk Beyaz hamlesi!

FENERBAHÇE'DE HAVA DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminin başlamasıyla birlikte hava değişti. Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Futbol A Takım direktörlüğüne Emre Belözoğlu getirildi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş Ömer Faruk Beyaz hamlesi!

GALİBİYETLE BAŞLADI

Sarı-lacivertliler Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup etti ve 65 gün sonra iç sahada kazanma başarısı gösterdi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş Ömer Faruk Beyaz hamlesi!

ÖMER FARUK SÜRPRİZİ YAŞANIYOR

Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından Sarı Lacivertlilerde saha dışı konular da önem kazandı. Emre Belözoğlu'nun değer verdiği isimlerin başında gelen Ömer Faruk Beyaz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş Ömer Faruk Beyaz hamlesi!

TAKIMDA KALIP KALMAYACAĞI...

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek Ömer Faruk Beyaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.