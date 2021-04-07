SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Belözoğlu'ndan flaş Ömer Faruk Beyaz hamlesi!
Son dakika haberi! Fenerbahçe'de Futbol A Takım direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu ilk sınavında Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor engelini aşmayı bildi. Hem saha içi hem saha dışı konularda yönetime görüşlerini bildiren Teknik Sorumlu Belözoğlu'ndan flaş Ömer Faruk Beyaz hamlesi geldi. Beyaz, daha önce Belözoğlu'nun tüm çabalarına rağmen sarı-lacivertlilere imza atmamıştı.
07.04.2021 10:17
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