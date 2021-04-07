Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe itirafı: Teklif gelince...

"ANNEMİN HASTALIĞI SEBEBİYLE..."

"Zamalek'teyken transfer sürecinde kulüp yönetimine veya arkadaşlarıma isyan etmedim. Annemin hastalığı sebebiyle antrenmanlara çıkamıyordum. Kulüpteki tüm personeller beni savundu. Bu da isyan etmememin en büyük kanıtlarından biri."