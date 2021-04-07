Galatasaraylı Mostafa Mohamed'den flaş Fenerbahçe itirafı: Teklif gelince...
Son dakika Galatasaray haberleri | Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a gelen Mısırlı Mostafa Mohamed, ülkesinin basınına konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Mısırlı yıldız, Fenerbahçe ve Radamel Falcao ile ilgili flaş sözler kullandı. İşte o açıklamalar...
07.04.2021 10:04
- Son Güncelleme: 07.04.2021 10:04
Galatasaray'ın ocak ayında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, ülkesinin basınına konuştu.
Mısırlı golcü, DMC'ye verdiği röportajda çarpıcı sözler sarf etti. Milliyet'in derlediği habere göre; Türkiye'ye geliş sürecinden Galatasaray tercihine kadar birçok konuya değinen Mohamed, Radamel Falcao ve Fenerbahçe hakkında da flaş itiraflarda bulundu.
İşte o sözler:
"G.SARAY'DAN TEKLİF GELİNCE AYRILMAK İSTEDİM"
"Afrika Şampiyonası'nın bitmesinin ardından Zamalek'in yeni yönetimi benimle görüşmek istedi. Tam bu sırada Galatasaray'dan teklif geldi ve açıkçası hiç düşünmeden kabul ettim. Galatasaray'dan teklif gelince ayrılmak istedim."
"DİKKAT ÇEKECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"
"Mısır'da oynadığım dönemde değerimin artamayacağını anladım. Bir Avrupa ülkesinde daha çok dikkat çekeceğimi düşünerek Galatasaray'ı tercih ettim. Mısır'da kalsaydım değerim artmayacaktı."
"ANNEMİN HASTALIĞI SEBEBİYLE..."
"Zamalek'teyken transfer sürecinde kulüp yönetimine veya arkadaşlarıma isyan etmedim. Annemin hastalığı sebebiyle antrenmanlara çıkamıyordum. Kulüpteki tüm personeller beni savundu. Bu da isyan etmememin en büyük kanıtlarından biri."