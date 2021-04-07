Galatasaraylı Saracchi Falcao'nun yeni adresini açıkladı! Sezon sonu ayrılıyor...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı ekip maliyeti yüksek yıldızlarla yolunu ayırarak daha genç ve başarıya aç bir takım oluşturmak istiyor. Takımda geleceği en merak edilen isimlerden biri olan Radamel Falcao'nun yeni sezondaki adresini Marcelo Saracchi duyurdu.
07.04.2021 12:14
- Son Güncelleme: 07.04.2021 12:19
Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri Radamel Falcao...
Sakatlıktan döndükten sonra attığı gollerle takımına kritik galibiyetler getiren Kolombiyalı golcü son 2 haftadır suskun.
Sivasspor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Falcao, Kayserispor maçında da fileleri sarsmayı başarmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçında suskun kalan golcü futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
40 MAÇTA GÖREV ALMADI
Falcao, kendini zorlayıp risk alması nedeniyle takımını pek çok maçta yalnız bıraktı.