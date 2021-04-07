Galatasaraylı Saracchi Falcao'nun yeni adresini açıkladı! Sezon sonu ayrılıyor...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı ekip maliyeti yüksek yıldızlarla yolunu ayırarak daha genç ve başarıya aç bir takım oluşturmak istiyor. Takımda geleceği en merak edilen isimlerden biri olan Radamel Falcao'nun yeni sezondaki adresini Marcelo Saracchi duyurdu.

07.04.2021 12:14 - Son Güncelleme: 07.04.2021 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





