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Fenerbahçe'ye İtalya'dan kule gibi stoper! Emre Belözoğlu operasyonu başlattı
Fenerbahçe'ye İtalya'dan kule gibi stoper! Emre Belözoğlu operasyonu başlattı
Sezon başında stoper pozisyonunda Lemos ve Tisserand'ı kadroya katan ancak ikilinin performansından memnun olmayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor. İtalyan basınının ortaya attığı iddiaya göre sarı-lacivertli ekip, Sampdoria'da forma giyen Gambialı bir stoperin peşinde...
08.12.2020 15:33
- Son Güncelleme: 08.12.2020 15:33
Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına çıkan ve 10 kişi kalmasına karşın mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılan Fenerbahçe, aldığı 3 puan ile zirveye ortak olmuştu.
Sarı lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan kazandığı haftada Alanyaspor'un tökezlemesiyle beraber Akdeniz temsilcisi ve sarı kırmızılılarla aynı puanı paylaşmıştı.
Ligde gidişatın iyi olmasıyla beraber sarı lacivertliler, bu kez rotasını transfere çevirdi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi stoper oldu.
LEMOS'TAN VERİM ALINAMADI
Fenerbahçe, sezon başında Las Palmas'tan Lemos'u kadrosuna dahil etmiş ve Uruguaylı savunmacı ile beraber Tisserand'ın bu bölgede tandem oluşturabileceğini düşünmüştü. Ancak Lemos, isteneni veremedi ve bir nebze hayal kırıklığı yarattı.
Emre Belözoğlu ve Erol Bulut bu sorunu göz önüne alarak stoper listesi hazırladı ve 1 numaraya şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen Omar Colley'i aldı.