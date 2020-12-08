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Fenerbahçe'ye İtalya'dan kule gibi stoper! Emre Belözoğlu operasyonu başlattı

Sezon başında stoper pozisyonunda Lemos ve Tisserand'ı kadroya katan ancak ikilinin performansından memnun olmayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor. İtalyan basınının ortaya attığı iddiaya göre sarı-lacivertli ekip, Sampdoria'da forma giyen Gambialı bir stoperin peşinde...

08.12.2020 15:33 - Son Güncelleme: 08.12.2020 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





