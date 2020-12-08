Haberler Galeri Spor Fenerbahçe'ye İtalya'dan kule gibi stoper! Emre Belözoğlu operasyonu başlattı

Fenerbahçe'ye İtalya'dan kule gibi stoper! Emre Belözoğlu operasyonu başlattı

Sezon başında stoper pozisyonunda Lemos ve Tisserand'ı kadroya katan ancak ikilinin performansından memnun olmayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor. İtalyan basınının ortaya attığı iddiaya göre sarı-lacivertli ekip, Sampdoria'da forma giyen Gambialı bir stoperin peşinde...

fotomac.com.tr
08.12.2020 15:33 - Son Güncelleme: 08.12.2020 15:33
Fenerbahçe'ye İtalya'dan dev stoper! Emre Belözoğlu operasyonu başlattı

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına çıkan ve 10 kişi kalmasına karşın mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılan Fenerbahçe, aldığı 3 puan ile zirveye ortak olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye İtalya'dan dev stoper! Emre Belözoğlu operasyonu başlattı

Sarı lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan kazandığı haftada Alanyaspor'un tökezlemesiyle beraber Akdeniz temsilcisi ve sarı kırmızılılarla aynı puanı paylaşmıştı.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan dev stoper! Emre Belözoğlu operasyonu başlattı

Ligde gidişatın iyi olmasıyla beraber sarı lacivertliler, bu kez rotasını transfere çevirdi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi stoper oldu.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan dev stoper! Emre Belözoğlu operasyonu başlattı

LEMOS'TAN VERİM ALINAMADI
Fenerbahçe, sezon başında Las Palmas'tan Lemos'u kadrosuna dahil etmiş ve Uruguaylı savunmacı ile beraber Tisserand'ın bu bölgede tandem oluşturabileceğini düşünmüştü. Ancak Lemos, isteneni veremedi ve bir nebze hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan dev stoper! Emre Belözoğlu operasyonu başlattı

Emre Belözoğlu ve Erol Bulut bu sorunu göz önüne alarak stoper listesi hazırladı ve 1 numaraya şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen Omar Colley'i aldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Gündeme bomba gibi düştü: Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Gündeme bomba gibi düştü: Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor?