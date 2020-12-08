Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı baştan aşağı değiştiren kadın 'Rojin Haspolat'! Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat meğer...
Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a gönderilen ve kariyerine neredeyse bitti gözüyle bakılan Ozan Tufan adeta küllerinden yeniden doğdu. Şimdilerde Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında giren ve Avrupa'ya da göz kırpan Ozan Tufan'ın yeniden doğuş hikayesinin ardından Sergen Yalçın dışında bir isim daha var. O da sevgilisi Rojin Haspolat. Ozan Tufan'ın hem hayatını hem de kariyerini değiştiren aşkın diğer kahramanı Rojin Haspolat kimmiş gelin birlikte bakalım.
08.12.2020 11:44
- Son Güncelleme: 08.12.2020 11:49
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