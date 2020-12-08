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Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı baştan aşağı değiştiren kadın 'Rojin Haspolat'! Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat meğer...

Fenerbahçe'den Aytemiz Alanyaspor'a gönderilen ve kariyerine neredeyse bitti gözüyle bakılan Ozan Tufan adeta küllerinden yeniden doğdu. Şimdilerde Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında giren ve Avrupa'ya da göz kırpan Ozan Tufan'ın yeniden doğuş hikayesinin ardından Sergen Yalçın dışında bir isim daha var. O da sevgilisi Rojin Haspolat. Ozan Tufan'ın hem hayatını hem de kariyerini değiştiren aşkın diğer kahramanı Rojin Haspolat kimmiş gelin birlikte bakalım.

08.12.2020 11:44 - Son Güncelleme: 08.12.2020 11:49
Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı baştan aşağı değiştiren kadın 'Rojin Haspolat'! Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat meğer...

2017'de düşüşe geçen sarı lacivertli oyuncunun hayatındaki dönüm noktası, Rojin Haspolat ile tanışması oldu. Rojin sayesinde arkadaş çevresini ve evini değiştiren Ozan, şimdi herkesin takdirle izlediği bir futbolcuya dönüştü.

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Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı baştan aşağı değiştiren kadın 'Rojin Haspolat'! Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat meğer...

Maden işçisi Mehmet Tufan ile ev hanımı Dilek Tufan'ın Bursa Orhaneli'ndeki evinde dünyaya geldi Ozan. Daha 7-8 yaşlarında iken mahalle takımının yıldızıydı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı baştan aşağı değiştiren kadın 'Rojin Haspolat'! Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat meğer...

9 yaşında Bursaspor'un radarına takıldı, 10 yaşında lisansı çıkartıldı. 12 yaşında gol kralı, yeşil beyaz formayla U16, U17, U21 liglerinin gözdesi oldu. 2014'te A takıma alındı ve ligin en gözde genç oyuncusu oldu.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı baştan aşağı değiştiren kadın 'Rojin Haspolat'! Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat meğer...

HIZLI YÜKSELiŞ BAŞINI DÖNDÜRDÜ

O dönem Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım, "Mutlaka alın" diye talimat verdi ve 20 yaşına yeni girdiği günlerde çocukluk hayali olan formayı sırtına geçirdi.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı baştan aşağı değiştiren kadın 'Rojin Haspolat'! Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat meğer...

İmzayı attıktan sonra İstanbul'un en güzide sitelerinden birine yerleşti. Fakat bu hızlı yükseliş ve yanlış arkadaş seçimleri Ozan'ın başını döndürdü. O büyük yeteneğini sahaya yansıtamıyordu.

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