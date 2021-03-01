Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin yeni sezon planı hazır! Perotti yerine Francis Amuzu!

21 yaşındaki Gana asıllı Belçikalı futbolcu bu sezon 26 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Amuzu müthiş sürati ve çabukluğu ile ön plana çıkıyor. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen genç yıldızla ilgili sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da olumlu rapor vermesinin ardından harekete geçildi.