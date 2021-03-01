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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin yeni sezon planı hazır! Perotti yerine Francis Amuzu!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray derbisinde yenilgi aldıktan sonra toparlanamayan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer planlaması yapmaya devam ediyor. Perotti'nin şok sakatlığı sonrası yeni sezonda sol kanada takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in listesindeki o ismi Takvim.com.tr ilk kez açıklıyor. İşte detaylar…

01.03.2021 13:26 - Son Güncelleme: 01.03.2021 14:46
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin yeni sezon planı hazır! Perotti yerine Francis Amuzu!

Yeni sezonun transfer planlaması için yoğun bir mesaide olan Fenerbahçe'nin gündemine gelen son ismi TAKVİM açıklıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin yeni sezon planı hazır! Perotti yerine Francis Amuzu!

Perotti'nin şok sakatlığı sonrası yeni sezonda sol kanada takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Anderlecht formasını giyen Francis Amuzu'yu gündemine aldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin yeni sezon planı hazır! Perotti yerine Francis Amuzu!

21 yaşındaki Gana asıllı Belçikalı futbolcu bu sezon 26 resmi maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Amuzu müthiş sürati ve çabukluğu ile ön plana çıkıyor. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen genç yıldızla ilgili sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da olumlu rapor vermesinin ardından harekete geçildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin yeni sezon planı hazır! Perotti yerine Francis Amuzu!

Kısa süre içinde Anderlecht ve Amuzu'nun menajeriyle pazarlık masasına oturulacak. Fenerbahçeli yetkililer potansiyeli çok fazla olan Belçikalı yıldızın ileride büyük paralara satılabileceğini düşünüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin yeni sezon planı hazır! Perotti yerine Francis Amuzu!

Amuzu'yu Sarı-Lacivertliler'in dışında Bundesliga ekibi Schalke'nin de istediği belirlendi. Anderlecht altyapısında yetişen yıldız futbolcu sağ kanatta da görev yapabiliyor.