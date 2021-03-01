Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 1 Mart 2021 güncel Süper Lig Şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 27. hafta geride kaldı. Galatasaray evinde BB Erzurumspor engelini geçerken Süper Lig'de liderliğini sürdürdü. Maç eksiği ile ikinci sırada bulunan Beşiktaş da Denizlispor maçından 3 puanla ayrıldı. Haftanın karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ise gülen taraf sarı-lacivertli ekip oldu. Bu sonuçlarla birlikte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki yarış sürerken, Trabzonspor şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Haftanın tamamlanmasıyla birlikte İddaa Risk Yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Peki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor kim şampiyon olacak? İşte 27. haftanın ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları...