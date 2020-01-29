Falcao ile Emre Mor arasında şok gerginlik! Galatasaray'da antrenmanı karıştıran olay
Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak sergilediği performansla eleştirilerin odağı olan Emre Mor, yaptığı transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alamadı. Geçtiğimiz hafta Florya'ya dönerek antrenmanlara çıkan Emre Mor, antrenmandaki çift kale maç esnasında Radamel Falcao ile kavga etme noktasına geldi.
Galatasaray'da kendisine "Kulüp bul" denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi. İşte yaşananlar...
Çift kale maçta Emre Mor'la aynı takımda yer alan Falcao, farklı yenik duruma düşmeleri üzerine genç oyuncuyu, "Haydi toparlanalım, kendimizi gösterelim'' sözleriyle motive etmek istedi ancak beklemediği bir karşılık aldı. Falcao'nun uyarısını "İşine bak'' diyerek geri çeviren Emre Mor, tansiyonu yükseltti.
ŞOK: İKİ HAFTA YOK
Galatasaray'ın Konyaspor'la oynadığı maçta sakatlanan Falcao ve Saracchi'nin sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Dün MR'ı çekilen iki futbolcudan Saracchi'nin Kayserispor maçında yer alamayacağı, bir hafta sonraki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.