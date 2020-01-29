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Falcao ile Emre Mor arasında şok gerginlik! Galatasaray'da antrenmanı karıştıran olay

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak sergilediği performansla eleştirilerin odağı olan Emre Mor, yaptığı transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alamadı. Geçtiğimiz hafta Florya'ya dönerek antrenmanlara çıkan Emre Mor, antrenmandaki çift kale maç esnasında Radamel Falcao ile kavga etme noktasına geldi.

29.01.2020 10:24 - Son Güncelleme: 29.01.2020 10:24
Falcao ile Emre Mor arasında şok gerginlik! Galatasaray'da antrenmanı karıştıran olay

Galatasaray'da kendisine "Kulüp bul" denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi. İşte yaşananlar...

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Falcao ile Emre Mor arasında şok gerginlik! Galatasaray'da antrenmanı karıştıran olay

Çift kale maçta Emre Mor'la aynı takımda yer alan Falcao, farklı yenik duruma düşmeleri üzerine genç oyuncuyu, "Haydi toparlanalım, kendimizi gösterelim'' sözleriyle motive etmek istedi ancak beklemediği bir karşılık aldı. Falcao'nun uyarısını "İşine bak'' diyerek geri çeviren Emre Mor, tansiyonu yükseltti.

Falcao ile Emre Mor arasında şok gerginlik! Galatasaray'da antrenmanı karıştıran olay

Kolombiyalı dünya yıldızı ise "Sen benim seviyemde değilsin'' cevabıyla tartışmayı bitirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Emre Mor'dan takım arkadaşları da desteğini çekti.

Falcao ile Emre Mor arasında şok gerginlik! Galatasaray'da antrenmanı karıştıran olay

ŞOK: İKİ HAFTA YOK
Galatasaray'ın Konyaspor'la oynadığı maçta sakatlanan Falcao ve Saracchi'nin sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Dün MR'ı çekilen iki futbolcudan Saracchi'nin Kayserispor maçında yer alamayacağı, bir hafta sonraki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.

Falcao ile Emre Mor arasında şok gerginlik! Galatasaray'da antrenmanı karıştıran olay

Falcao'nun ise Kasımpaşa karşılaşması için durumuna bakılacağı ancak Kolombiyalı yıldızın iki hafta sahalardan uzak kalma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekipte iki oyuncunun da tedavilerine başlandı

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