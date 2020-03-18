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Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | İngilizlerden flaş iddia: Yeni teknik direktör bulundu
Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | İngilizlerden flaş iddia: Yeni teknik direktör bulundu
Süper Lig'de kötü gidişin ardından şampiyonluk yarışından kopan ve teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışları sürerken, İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu iddia eden İngilizler, Fenerbahçe'nin Hırvat teknik adama reddedemeyeceği bir teklif sunabileceğini bildirdi.
18.03.2020 10:24
- Son Güncelleme: 18.03.2020 10:24
Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'dan boşalan koltuk için hem Türkiye hem de Süper Lig şartlarını bilen bir teknik adam arayışında.
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Yalçın Koşuvak'la anlaşamayan ve Abdullah Avcı iddialarını yalanlayan sarı lacivertli ekipte belirsizlik sürüyor.
Son olarak Aykut Kocaman dün yaptığı açıklamayla kafaları karıştırmıştı. Kocaman, Fenerbahçe'yi çalıştırıp çalıştırmayacına ilişkin yöneltilen soruya "şimdilik öyle bir şey yok" yanıtını verdi.
Takımı sezon sonuna kadar Volkan Demirel - Emre Belözoğlu - Luiz Gustavo üçlüsünün çalıştıracağı söylentilerinin gölgesinde İngiltere'den yeni bir iddia geldi.
Sarı-lacivertli yönetim, yarıştan uzaklaşmanın da etkisiyle işleri ağırdan alırken İngiliz basını Fenerbahçe için Slaven Bilic ismini ortaya attı.