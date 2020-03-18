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Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | İngilizlerden flaş iddia: Yeni teknik direktör bulundu

Süper Lig'de kötü gidişin ardından şampiyonluk yarışından kopan ve teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışları sürerken, İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu iddia eden İngilizler, Fenerbahçe'nin Hırvat teknik adama reddedemeyeceği bir teklif sunabileceğini bildirdi.

18.03.2020 10:24 - Son Güncelleme: 18.03.2020 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





