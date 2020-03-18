Fenerbahçe için 'benim için işkenceydi' demişti! Ariel Ortega'nın son hali gündeme bomba gibi düştü

Fenerbahçe'ye 2002 yılında büyük umutlarla transfer edilen Ortega, ansızın Türkiye'den kaçmıştı. Yıllar sonra kitabında Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili kullandığı ifadeler yoğun tepki çekmişti.

Ariel Ortega ülkesi basınında şu sıralar son haliyle gündemde. Siz de görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Ariel Ortega olmak üzere bir döneme damgasını vuran futbolcuların değişimleri.