Fenerbahçe için 'benim için işkenceydi' demişti! Ariel Ortega'nın son hali gündeme bomba gibi düştü
Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ve yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Onlardan biri Fenerbahçe'den kaçarak uzaklaşan Ariel Ortega. Fenerbahçe taraftarlarının hatırlamak istemediği isimlerin başında geliyor desek yanlış olmaz. Fenerbahçe ile el sıkışan ancak kısa bir macera sonrası kaçan Ariel Ortega verdiği bir röportajda "Transferin bana son anda haber verildiği kişi olarak Türkiye'ye gitmek dışında bir seçeneğim bulunmuyordu. Daha ilk andan itibaren bu ülkenin bana göre olmadığını anlamıştım. Orada bulunduğum 4 ay benim için işkence gibi geçmişti." ifadelerini kullanmıştı, ki oldukça tepki çekmişti. Zaman geçti, Ariel Ortega'nın artık izi bile kalmadı. Peki şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Son hali sizi çok şaşırtacak.
18.03.2020 14:49
- Son Güncelleme: 18.03.2020 15:30
Fenerbahçe'ye 2002 yılında büyük umutlarla transfer edilen Ortega, ansızın Türkiye'den kaçmıştı. Yıllar sonra kitabında Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili kullandığı ifadeler yoğun tepki çekmişti.
Ariel Ortega ülkesi basınında şu sıralar son haliyle gündemde. Siz de görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Ariel Ortega olmak üzere bir döneme damgasını vuran futbolcuların değişimleri.
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