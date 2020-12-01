Haberler
Galeri
Spor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yönetimden Erol Bulut'a 6 kritik soru
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yönetimden Erol Bulut'a 6 kritik soru
Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmalarda istediğini elde edemeyen ve evinde üst üste Konyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de oklar Erol Bulut'a döndü. Beşiktaş yenilgisinin ardından sarı-lacivertli yönetim teknik direktör Erol Bulut ile bir görüşme gerçekleştirirken, yenilginin faturası Bulut'a kesildi. Yönetim teknik adama 6 kritik soru yöneltti. İşte detaylar...
01.12.2020 09:19
- Son Güncelleme: 01.12.2020 09:19
Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'u gösteriyor. Yapılan 18 transfere, gelen birçok yıldıza ve rakiplerden çok daha güçlü olan kadroya rağmen 10 haftalık performans 1-2 maç dışında adeta sınıfta kaldı.
50 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş'a karşı sergilenen silik ve ruhsuz futbol taraftarları isyan noktasına getirirken, sosyal medyada Erol Bulut'a yönelik ağır eleştiriler yapıldı.
Süper Lig'in açık ara en güçlü kadrosu, krizdeki Galatasaray'ın bile gerisinde kaldı. Her anlamda çok büyük destek verilen Bulut yönetim içinde ilk kez tartışılmaya başlandı.
Takvim'de yer alan habere göre, derbi sonrası kriz zirvesi yapan yönetim, Bulut'a yenilginin hesabını sordu. Takımla ilgili sıkıntı duyulan tüm konular bir bir masaya yatırıldı ve genç hocaya 6 soru soruldu?
1-) 11 tercihi ve değişikler hatalı
Caner ve Serdar neden 11'de değildi? Cisse niçin oyundan alındı?