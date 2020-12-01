Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yönetimden Erol Bulut'a 6 kritik soru

Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut'u gösteriyor. Yapılan 18 transfere, gelen birçok yıldıza ve rakiplerden çok daha güçlü olan kadroya rağmen 10 haftalık performans 1-2 maç dışında adeta sınıfta kaldı.