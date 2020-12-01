Galatasaray'da Onyekuru planı! Teklif ortaya çıktı

Bunun üzerine yeni bir öneri hazırlayan sarıkırmızılı kulüp, "Kadro dışı bırakıp tamamen değer kaybetmesini beklemek yerine iki tarafın da kazanacağı bir anlaşma yapalım" diye haber yolladı. Şimdi Fransa'dan gelecek yanıt bekleniyor.