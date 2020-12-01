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Galatasaray'da Onyekuru planı! Teklif ortaya çıktı

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek 5. yıldıza bir adım daha yaklaşmak isteyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı. Fatih Terim'in hızlı kanat istemesi nedeniyle gözler Monaco'da gözden düşen Onyekuru'ya döndü. Yönetimin Nijeryalı golcü için yapmayı planladığı teklifin detayları ortaya çıktı.

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01.12.2020 11:29 - Son Güncelleme: 01.12.2020 11:29
Galatasaray'da Onyekuru planı! Teklif ortaya çıktı

Galatasaray'dan Monaco'ya sürpriz Onyekuru teklifi gitti. Bordeaux maçından sonra kadro dışı bırakılan Nijeryalı için Fransız ekibine haklarının yarısı için 3 milyon euro teklif edildi.

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Galatasaray'da Onyekuru planı! Teklif ortaya çıktı

Monaco daha önce Onyekuru'yu bir daha kiralık göndermeyeceğini ifade etmişti.

Galatasaray'da Onyekuru planı! Teklif ortaya çıktı

Bunun üzerine yeni bir öneri hazırlayan sarıkırmızılı kulüp, "Kadro dışı bırakıp tamamen değer kaybetmesini beklemek yerine iki tarafın da kazanacağı bir anlaşma yapalım" diye haber yolladı. Şimdi Fransa'dan gelecek yanıt bekleniyor.

Galatasaray'da Onyekuru planı! Teklif ortaya çıktı

İşte G.Saray'ın sunduğu teklifin ayrıntıları:
Onyekuru'nun haklarının yüzde 50'si için 3 milyon euro verilecek.

Galatasaray'da Onyekuru planı! Teklif ortaya çıktı

4.5 yıllık sözleşme sürecinde satılırsa bonservis bedelinin yüzde 50'si Monaco'ya...

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